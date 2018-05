Klammheimlich wandelt sich ein Einfamilienhäuschen zum Kulturzentrum einer islamischen Gemeinde. Die Nachbarschaft im Weidingweg nimmt zunächst die Beeinträchtigungen hin, denen sie durch die "über 40 Nachtveranstaltungen" ausgesetzt ist. Dann sucht sie Hilfe im Rathaus.

Nachbarn belastet

Der Verband des islamischen Kulturzentrums e. V. als Bauherr sah sich aufgefordert, einen offiziellen Antrag auf Nutzungsänderung für das Anwesen Weidingweg 61 zu stellen. Aber diesen lehnten die Stadträte im Bau- und Planungsausschuss (gegen die Stimme von Veit Wagner, Grüne) mehrheitlich ab.Zu groß sind die Belastungen für die Nachbarschaft, zumal sich das Häuschen in einem reinen Wohngebiet befindet. Auch die Beschallung durch die nahe Autobahn ändere nichts an diesem Gebietscharakter, betont Baudezernent Oliver Seidel. Ein "nicht störendes Gebetshaus wäre duldbar, wenn es mehrheitlich den Bürgern aus dem Ortsteil diene.Die Nachbarfamilien hätte lange Geduld bewiesen und "viel ausgehalten", sagte Alois Lukas, Sprecher der CSU-Fraktion im Bauausschuss. Aber die über 40 Nachtveranstaltungen, beim Ramadan "bis in die Früh", seien nicht zumutbar. Zudem würden dazu jeweils "vor und hinterm Haus Zelte aufgebaut", in denen gefeiert werde. Lukas forderte, die Nutzung einzustellen - "und das auch zu kontrollieren".Es habe Jahre gedauert, bis dieses Problem den Weg ins Rathaus gefunden habe, stellte Hildegard Ziegler, Sprecherin der SPD-Fraktion, fest. Der Antragsteller habe das Recht auf seinen Klageweg. Ziegler bat, mit viel Fingerspitzengefühl nach kurzfristigen Alternativen für das Kulturzentrum zu suchen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass hier Baurecht gegen Religonsausübung stehe.