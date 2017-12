Die CSU und grüne Themen

Zum Alleingang von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU):Die CSU war schon immer grün. Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht hat bei "Jetzt red i" in Weiden auf die Frage, ob die CSU grüne Themen in Zukunft anpacken wolle, geantwortet: "Die CSU ist schon immer grün, weil wir Vertreter unserer bayerischen Heimat sind. Die ist wunderschön und ist zu bewahren, das war schon immer CSU-Thema."Bei den Diskussionen über den Zusammenhang von Artensterben und Glyphosat hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt wohl ein paar gewichtige Argumente verpasst. Wem Schmidt wohl stattdessen bei seinen Entscheidungen sein Ohr geliehen hat? Flüstern da vielleicht gar die Chemieindustrie und die Großmolkereien in sein Ohr? Nehmen wir Albert Rupprecht beim Wort: Wenn es der CSU schon immer darum ging, "Vertreter unserer bayerischen Heimat" zu sein, dann muss man auch eine klare Positionierung auf der Seite der heimischen bäuerlichen Landwirtschaft erwarten.Wenn sich die CSU wirklich einsetzen will für unsere Heimat, dann sollte der Bundeslandwirtschaftsminister denen sein Ohr leihen, die etwas über die Realität der bäuerlichen Landwirtschaft zu sagen haben: Wir brauchen dringend eine Agrarpolitik zum Wohle unserer Bauern, die ohne Subventionen, welche sowieso unterm Strich die Industrie abgreift, von ihrer Arbeit leben können. Wir brauchen eine Politik zum Wohle der Natur und zum Erhalt der Artenvielfalt. Eine Politik der nachhaltigen Landwirtschaft ohne Gift und Überdüngung. Eine Politik für blühende Wegränder mit abwechselnden Heckenstrukturen für Insekten, Rebhuhn, Kiebitz und Co. Was wir brauchen, ist ein Miteinander und kein Gegeneinander von Mensch und Natur. Egal, welche Lobbyisten-Stimmen auf euch einreden, liebe Politiker aller Couleur, euer Auftrag muss doch klar sein: Ihr seid die "Vertreter unserer Bayerischen Heimat"! Manfred Häring, 92702 KohlbergWarum nicht "Weg mit Merkel"?Das Geschrei über die Glyphosat-Entscheidung von Agrarminister Schmidt, mit der er gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten verstoßen hat, ist groß. Warum gab es vergleichbares nicht, als die Bundeskanzlerin 2015 entschied, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen?Der ehemalige Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, sprach diesbezüglich von einer "selbstherrlichen Kanzler-Demokratie". Wenn beispielsweise die Entsendung einiger Hundert Soldaten nach Mali gemäß einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nur mit Zustimmung des Parlaments möglich ist, dann sei diese erst recht erforderlich, wenn es um die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge gehe. Herr Bertrams sieht in Merkels Alleingang eine klare Kompetenzüberschreitung und einen möglichen Verfassungsbruch.Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hat pro Flüchtling Kosten von 450 000 Euro errechnet. Legt man die Flüchtlingszahlen zugrunde, musste Deutschland (Bund, Länder und Gemeinden) in den vergangenen zwei Jahren bereits mehrere Hundert Milliarden Euro für die Flüchtlinge aufwenden. Leider hat dies bisher aber weder die Politiker noch die Presse groß interessiert. Wann kommt endlich die Schlagzeile: "Weg mit der Bundeskanzlerin"?"Josef Gmeiner, 95643 TirschenreuthSofort zurücktretenAgrarminister Christian Schmidt hat sich mit seiner Glyposat-Entscheidung ins politische Abseits manövriert. Es war ein eklatanter Regelverstoß in einer hochsensiblen Zeit. Schmidt wirkt wie ein Chef-Lobbyist der globalen Chemie-Multis.Es war eine politische Torheit, die Folgen haben wird: für die Bauern, aber auch für die Umwelt. Der Niedergang der Bienen, Käfer usw. hat viel mit dem massenhaften Einsatz chemischer Mittel in der Landwirtschaft zu tun. Haben unsere Politiker nicht geschworen Schaden vom deutschen Volk abzuwenden? Also müsste Schmidt jetzt sofort zurücktreten.Werner Wirth, 92685 FloßEntscheidung zynischEs ist (noch) nicht zweifelsfrei belegt, dass Glyphosat krebserregend ist. Wenn aber, nicht zweifelsfrei belegt werden kann, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, wie kann dann Agrarminister Christian Schmidt (CSU) es mit seinem Gewissen und den christlichen Werten seiner Partei vereinbaren, mit seiner Zustimmung zu einer Verlängerung des Einsatzes dieses Unkrautvernichtungsmittels beizutragen?Seine Aussage "ich habe eine Entscheidung für mich und mein Ressort getroffen" empfinde ich als zynisch. Wie kann ein Politiker nur für sich und sein Ressort entscheiden, ohne die Bedenken und Ängste vieler Menschen zu würdigen und berücksichtigen? Bei solchen Volksvertretern bleibt nur zu hoffen, dass möglichst viele Landwirte eben nicht dieses Unkrautvernichtungsmittel anwenden und möglichst viele Städte und Gemeinden sich zu "Glyphosat-freien Zonen" erklären.Dass es auch ohne Glyphosat in der Landwirtschaft geht, haben schon zahlreiche Landwirte bewiesen; es bedeutet vielleicht etwas mehr Arbeit, aber es belohnt jeden Landwirt damit, dass er sich keine Gedanken darüber machen muss, ob dieses Mittel nun krebserregend ist oder nicht.Jürgen Klein, 95652 WaldsassenAuf Konto der CSUDie Glyphosat-Lobby hat ganze Arbeit geleistet: Die kleinste und ausschlaggebende Partei Deutschlands (CSU: Bundesagrarminister plus Ministerpräsident) konnte überzeugt werden. Womit? Ich möchte alle Kontoauszüge 2017/2018 der CSU sehen. Ich hoffe, der mündige Wähler merkt sich solche politischen Alleingänge!Günther Franz, 95700 Neusorg