Über die Kritik am "neuen" Volks- und Schützenfest 2018 ärgert sich der Oberbürgermeister. Beim Vereinsempfang der SPD verteidigt Kurt Seggewiß die Entscheidung.

"Stolz auf seine Vereinslandschaft" könne die Stadt Weiden sein, stellte Seggewiß am Samstag zunächst fest. Als Zeichen des Dankes hatte der SPD-Stadtverband Vertreter der Sport-, Sozial- und Jugendverbände, der kultur- und brauchtumspflegenden Vereine sowie der Hilfsorganisationen in die Max-Reger-Halle eingeladen."Das 120. Volks- und Schützenfest fällt nicht aus", machte das Stadtoberhaupt seiner Verärgerung über die Diskussionen in den Medien Luft. Man habe vom Stadtrat einen Auftrag erhalten, einen Termin außerhalb des August zu finden. Der Juli komme nicht in Frage, weil Neustadt da die 800-Jahr-Feier habe. "Wir werden den Neustädtern nicht in die Parade fahren", versicherte Seggewiß. Also bleibe nur der September. Die Aufregung der Schausteller wegen der Kürze des Fests könne er auch nicht verstehen. Der Gillamoos konzentriere sich auf nur drei Tage, auch viele andere Volks- und Schützenfeste würden weniger als fünf Tage dauern.Stadtverbands-Vorsitzender Norbert Freundorfer sagte, dass man sich mit Hass, Ausgrenzung und völkischen Parolen zwar als Wahlgewinner darstellen könne. Die Mehrheit habe man aber nicht. Landtagsabgeordnete Annette Karl dankte allen "Ehrenamtlern", da sie "viel Sonnenschein ins Leben ihrer Mitbürger" brächten. Die Region Weiden-Neustadt habe die größte Ehrenamtsdichte in Bayern. Mitmenschlichkeit sei in diesem Kreis fest verankert.Aufgabe der Politiker sei es, die Rahmenbedingungen für die Arbeit im Ehrenamt zu schaffen. Wobei genau hin zu sehen sei, dass nicht hauptamtliche Strukturen durch ehrenamtliche ersetzt würden, sagte Karl. Im Anschluss hatten die Vereinsvertreter Gelegenheit mit den Genossen ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen vorzutragen.