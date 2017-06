Botschaft aus Weiden für G20-Gipfel

Greenpeace Weiden sendet ein Signal zum G20-Gipfel in Hamburg am 7. und 8. Juli. Passanten waren am Josef-Witt-Platz dazu aufgerufen, ihre Forderungen an die Politiker auf einem Banner einzutragen.

"Der Schutz der Erde muss vor den Interessen einzelner Politiker und Industrien stehen" stand in der Einladung zur Greenpeace-Aktion. Greenpeace Weiden beteiligte sich damit an einer bundesweiten Greenpeace-Aktion. "Wir werden das Banner nach Hamburg schicken, wo es im Umfeld des Gipfels aufgehängt werden wird" sagte Sprecher Ali Zant. Angelockt wurden die Passanten durch eine Trump-Maske. Der US-Präsident soll im Mittelpunkt der Aktion stehen, denn hat den Austritt der USA aus dem weltweiten Klimaschutzabkommen angekündigt. Um dies zu verdeutlichen wurde am Informationsstand am Wittplatz auch ein "Weltgrill" aufgebaut, der die Erderwärmung symbolisieren sollte. Den Worten "America First" wurde "Planet Earth First" entgegengestellt.