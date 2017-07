Brücke ohne Bohlen

Der Zahn der Zeit nagte am Holzbelag der Brücke im Park an der Max-Reger-Halle. "Die Bretter waren schon etwas brüchig. Sie hatten ja doch schon ein ziemliches Alter", erklärt Alois Kopp, stellvertretender Pressesprecher der Stadt. "Es bestand zwar noch keine Gefahr. Trotzdem war es an der Zeit, sie auszuwechseln." Deshalb präsentiert sich die Brücke über den Weiher derzeit ziemlich nackt und darf nicht betreten werden.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs werden neue Bretter auf dem Tragwerk anbringen. In zwei Wochen dürften die Arbeiten laut Kopp erledigt seien. "Es sei denn, es fallen dringendere Arbeiten an. Die haben dann Vorrang." Die Kostenschätzung für die Verschönerungsmaßnahme, die in erster Linie der Sicherheit dient, beläuft sich nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers auf 10 000 bis 12 000 Euro.