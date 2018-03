Immer samstags gratis mit dem Bus durch die Stadt fahren: Die Forderung der Bürgerliste (BL) klingt gut. Entsprechend fahren die meisten darauf ab. Aber wie durchdacht ist die Idee?

Das ist eine der Fragen, die Christian Deglmann von der Bürgerliste vor der Diskussion dazu in der Stadtratssitzung an diesem Montag, 15 Uhr, beantwortet.Christian Deglmann (überlegt hörbar): Vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor drei oder vier Wochen, bin ich Bus gefahren. Ich musste mein Auto abholen.Gleich aus mehreren Gründen. Zum Beispiel muss der ÖPNV gefördert werden, er muss mehr Akzeptanz erfahren, die Leute müssen dessen Vorteile erleben. Eine Gratisbusfahrt am Einkaufssamstag ist perfekt dafür. Obendrein könnten wir mit dieser Maßnahme die Auslastung des neuen NOC gewährleisten. Auch andere Einzelhändler würden von den zusätzlichen Einkäufern in der Stadt profitieren. Ich sehe also eine Win-Win-Situation für ÖPNV und NOC beziehungsweise den Einzelhandel.Wir müssen andere Finanzierungsquellen anzapfen.Wir müssen etwa mit den NOC-Betreibern sprechen. Oder mit dem Stadtmarketing. Ich sage nur Kofinanzierungsmodelle. In anderen, größeren Städten wird schon darüber diskutiert.Das kann ich im Detail nicht erklären. Aber das Modell kursiert. Ich wünsche mir deshalb für Weiden eine ernsthafte Diskussion darüber und eine Suche nach kreativen Finanzierungsmöglichkeiten.Da muss man halt einfach mal mit den Betreibern im Landkreis reden. Eventuell springen sie mit auf den Zug auf. Überhaupt frage ich mich, warum kann Weiden nicht einmal den Piloten spielen für eine Idee, die in größeren Städten geboren wurde?Das ist mir zu kurz gedacht, einfach alles abzulehnen. Wir wollen den Gratisbus am Samstag ja nur probeweise, für ein Jahr etwa. Das hat die Verwaltung in unserem Antrag anscheinend komplett überlesen.Beobachten wir die Effekte. Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der ÖPNV-Fahrgäste bei solch einem Versuch auch an anderen Tagen steigen wird. Das wäre dann neben der Kofinanzierung auch gleich eine weitere Finanzierungsquelle für das Modell Gratisbus am Samstag.___Die Stadträte wollen diesen Antrag in ihrer Sitzung diskutieren, die an diesem Montag um 15 Uhr im Neuen Rathaus beginnen wird.