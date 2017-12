Die Planungen in Sachen Realschule laufen seit Jahren. Dabei zeige sich andernorts, dass eine Sanierung auch schnell vonstatten gehen kann. Nicht die einzige Kritik, die Christian Deglmann an der Politik der Stadt und des Oberbürgermeisters übt.

"Er lebt zwar in einer Kleinstadt, möchte aber auch mal große Flugzeuge landen sehen", spottete Christian Deglmann über die Absicht von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, in Latsch eine protzige Tankanlage für 500 000 Euro bauen zu lassen. Erst vor fünf Jahren habe der Flugplatz eine teure Erdwärmeheizung bekommen, erinnerte er.In der Jahreshauptversammlung der Bürgerliste im Hotel "Zur Post", in der das zehnjährige Bestehen des damals als "Eintagsfliege" prognostizierten Vereins gefeiert wurde, verwies Deglmann auch auf die seit fünf Jahren laufenden Planungen in Sachen Realschule. Wie schnell eine Sanierung vonstatten gehen könnte, zeige dagegen der Sanierungsprozess an der Pestalozzischule. Apropos Planung: Nicht verstehen könne er, warum man einen Wohnmobilstellplatz nicht in Innenstadtnähe, gleich neben dem Stadtbad ausgewiesen habe. Stattdessen müssten mobile Besucher der Stadt bei der Thermenwelt parken, dem am weitesten von der Innenstadt entfernten Punkt.Bei Tierheim und Seniorenwohnheim habe die Stadt immobilientechnisch kein glückliches Händchen gezeigt, rügte Deglmann. Anders in Rothenstadt, wo man ein Grundstück "unter der Hand verkauft hat und wo der Weiterbau auf sich warten lässt". Er schnitt noch ein weiteres Immobilienthema an: Den Verkauf der Seltmann-Villa, wobei man einem Investor Geld schenke, damit er das Grundstück kaufe. "Das entspricht nicht unserer Art von Politik."Vorsitzender Reinhard Meier erklärte die Bürgerliste mit 89 Mitgliedern zur drittstärksten politischen Gruppierung der Stadt. Er betonte: "Es ist auch weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal und eine Auszeichnung der Bürgerliste, dass beinahe aus jeder demokratischen und politischen Richtung Personen bei uns Mitglied sind."Meier erklärte weiter: "Wir dürfen uns daher berechtigt als die echte Mitte einer pluralistischen Stadtgesellschaft bezeichnen." Es sei enorm wichtig, alle Themen offen zu diskutieren und sich um die Sorgen und Nöte der Bürger zu kümmern. Aber es müsse auch erlaubt sein, dem Bürger bei kritischen Themen reinen Wein einzuschenken. "Wir stellen unser Fähnlein nicht in den Wind."Der Vorsitzende betonte die Unabhängigkeit zum Vorteil der Stadt. "Unverändert ist die Abgabe der Bezüge, sprich Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder der Stadträte. So kamen bis Ende vergangenen Jahres 32 500 Euro zusammen, die unsere Stadträte an Vereine, Verbände und Organisationen gespendet haben."Meier übers Jubiläum: "Ob und welche Aktivitäten oder Feierlichkeiten wir im Jubiläumsjahr begehen, steht noch offen. Da wir oftmals querdenken und uns niemand wegen unserer Vielfalt in eine Schublade stecken kann, ist es durchaus möglich, dass wir vielleicht auch das elfte Jahr unseres Bestehens feiern."