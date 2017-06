Mit 15 bis 20 Millionen Euro ist die Sanierung der Schwimm- und der Sporthalle der Realschulen "nicht billig". Und deshalb fragt Rainer Sindersberger (Bürgerliste): Was kostet ein Neubau, der alle Anforderungen erfüllt? Nicht nur diese Summe solle ermittelt werden, sondern auch, was an Fördergeldern für welche Variante fließt.

Türöffner für Neubau

Doppelnutzung anpeilen

Die Überlegung Sindersbergers, nicht nur Stadtrat, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Schwimmvereins, trägt die Bürgerliste mit: Selbst wenn die Schwimmhalle saniert ist, entspreche sie noch lange nicht dem aktuellen, geschweige denn dem künftigen Bedarf. "Das Becken ist und bleibt zu klein." Statt 25 mal 10 müsse das Becken 50 mal 25 Meter messen. Mit der bestehenden Größe (auch nach der Sanierung) würden Meisterschaften und überregionale Veranstaltungen zusehends unmöglich. Die Sanierung, so betont Sindersberger, "zementiert für die nächsten 25 Jahren einen letztendlich unbefriedigenden Zustand".Die Bürgerliste zeigt sich nach beiden Seiten offen. Sie will keine Chance auf eine moderne Schwimmhalle vergeben. Deshalb beantragt sie zur Stadtratssitzung am 27. Juni, dass die Planungen für die Sanierung der Realschulsportstätten zwar weiter zu führen sind. Aber parallel dazu sollen der Neubau einer Schwimm- und Sporthalle geplant und dem Stadtrat dann beide Konzepte zur Entscheidung vorgelegen werden.Ein Neubau müsse für die Stadt nicht zwangsläufig teurer sein als die Sanierung der alten Substanz, unterstreicht Sindersberger im Gespräch mit dem NT. "Wir brauchen endlich konkrete Zahlen. Wir müssen uns daran orientieren, was für die Stadt die zukunftsfähigste Lösung ist. Wir müssen die staatliche Förderung für jede der beiden Varianten abklären. Sonst können wir doch nicht nachvollziehbar entscheiden."Für Sindersberger und die Bürgerliste zählen vor allem die Vorteile, die ein großer Neubau bringen würde, etwa für die Weidener Wasserballer Eine Sanierung des Realschulbads könne den Belegungsstau nicht beheben, bemerkt die Bürgerliste in ihrem Antrag. "Aktuell nutzen DLRG, BVS, Triathleten, TB und verschiedene Schulen das Bad." Die Wasserwacht musste wegen des engen Belegungsplanes schon in die WTW ausweichen. Dort werde es immer enger, zumal sich die WTW selbst zum Familien- und Wellness-Bad wandle.Mögliche Kurse der DLRG, zum Beispiel mit der AOK-Aktion "Sicher Schwimmen", könnten aufgrund des Platzproblems in Weiden gar nicht abgehalten werden. Geradezu dramatisch bewertet Sindersberger Meldungen, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Grundschulen bieten Schwimmen oft gar nicht mehr an. "Es fehlt das Personal, und es fehlen die Schwimmflächen."Ebenfalls eine Reihe von Vorteilen biete der Neubau der Sporthalle, meint die Bürgerliste.