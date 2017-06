Die Luft ist dünn für das geplante Tierheim unmittelbar am Luftlandeplatz Latsch. Nur Stefan Rank (Bürgerliste) erwies sich als überzeugter Verfechter des Vorhabens. Er forderte von den Kollegen im Bau- und Planungsausschuss die Zustimmung. Doch es zeichnete sich schnell ab, dass die Vorbehalte groß und die Widerstände stark sind. Josef Gebhardt (SPD) sowie Hans Sperrer und Alois Lukas (beide CSU) bezeichneten den Tierheimneubau bei Latsch - besonders auch aus Sicht des Tierwohls - als "nicht tragbar".

Alles, was den Weidenern nicht gefällt, verlagern sie in unser Gebiet. SPD-Stadtrat Josef Gebhardt aus Neunkirchen zum neuen Standort des Tierheimes

Sitzungsleiter Bürgermeister Jens Meyer rettete das Vorhaben. Er stemmte sich mit dem Verweis, dass weder die Stellungnahme des Luftamt-, noch die des Umweltamtes vorlägen, weder die Erschließung noch die Stellplatzfrage geklärt sei, gegen eine sofortige Entscheidung über den beantragten Vorbescheid. Ein Vorbescheid, warnte Meyer, habe rechtliche Bindung. "Danach können wir nur noch über die Farbe der Dachziegel reden." Zugleich schlug er vor, dass sich der Bauausschuss in einer Sondersitzung sowohl das bestehende Tierheim als auch den Bauplatz ansieht. Dabei sollen Tierschutzverein und Bürger zu Wort kommen. Alle Stadträte stimmten zu.Schon das ganze Drumherum war Markus Bäumler (CSU) sauer aufgestoßen: "Was diskutieren wir uns einen Wolf, wenn das nicht entscheidungsreif ist?" Alle Stadträte wiederum versicherten, dass sie die Arbeit des Tierschutzvereins würdigen wollten und den Wunsch nach einem Neubau mittragen. Schließlich übernehme der Verein ehrenamtlich städtische Aufgaben, betonte Gabi Laurich (SPD). Dafür verdiene er die besondere Unterstützung. Doch: Der Verein habe Alternativen, könne in der Schustermooslohe oder auch in Mantel erweitern, bzw. neu bauen.Gerade als Neunkirchener Stadtrat fühlte sich Josef Gebhardt in der Pflicht. Der Ortsteil trage bereits genügend Belastungen wie die doppelte Stromtrasse, den Fluglärm, den Lärm der Fahrzeuge, die hinunter in die Gewerbegebiete in Weiden-West rollen. Wild, Bürger und Bauern würden leiden. "Alles, was den Weidenern nicht gefällt, verlagern sie in unser Gebiet." Klar sei, dass dem Tierheim zu helfen sei. "Aber wollen wir den Lärm von der Schustermooslohe woandershin verlagern?"Der Widerstand aus der Nachbarschaft rege sich bereits, erklärte Hans Sperrer. Das Hundegebell sei nicht nur in Latsch und Neunkirchen, sondern auch in der Weiding zu hören. Bauern, Waldbesitzer und Jäger seien dagegen. Auch aus Gründen des Tierwohl sei der Standort nicht tragbar, da das Tierheim in unmittelbarer Nähe zur Landebahn liege und die Tiere ständig aufgeschreckt würden. Nur ein paar Schritte weiter seien Aeroclub, Hangars und Pizzeria mit Terrassenbetrieb. "Wir handeln uns jede Menge Probleme ein", warnte Philipp Beyer (Bürgerliste). Veit Wagner (Grüne) votierte für die Erweiterung am alten Standort.