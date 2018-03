Der Stadt Weiden wurde zum Osterfest ein besonderes Geschenk beschert. Sie erhält für die laufende Dach- und Fassadensanierung am Alten Rathaus vom Bund eine Förderung in Höhe von 220 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm IV zugesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit belaufen sich die bisher bewilligten Förderungen für das Projekt auf 844 000 Euro. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen am Alten Rathaus sind mit 1,54 Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten an dem historischen Rathaus schreiten unterdessen voran. Zurzeit wird das Dach neu eingelattet. Im Anschluss werden die Dachgauben gesetzt und das Dach mit Spitzbiberschwanz-Dachziegeln eingedeckt. Danach beginnt die umfangreiche Fassadensanierung.