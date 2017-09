Der "Bayernplan" ist das Wahlprogramm der CSU. Was es damit auf sich hat, erklärt Bundestagsabgeordneter Reiner Meier beim CSU-Kreisverband.

Der "Bayernplan" sei auf Deutschland zugeschnitten. Durch dieses Programm werde die CSU die bayerischen Interessen in Berlin durchsetzen - auch wenn es dazu manchmal zähe Verhandlungen brauche. Das sagte Bundestagsabgeordneter Meier, der besonders im Gesundheitsausschuss in Berlin große Entscheidungen mittrug. Auf Einladung der Weidener Frauen-Union und ihrer Vorsitzenden Sabine Zenger sowie von CSA-Kreisvorsitzender Dagmar Nachtigall stellte sich der Tirschenreuther elf Tage vor der Wahl den offenen Fragen im FSG-Schützenhaus. Vom CSU-Kreisverband begrüßte Stephan Gollwitzer die Gäste.Was ist im "Bayernplan" für Familien geplant? 300 Euro mehr pro Kind, ein "Kindersplitting" mit Freibeträgen sowie ein Baukindergeld von 1200 Euro im Jahr. Die Familie genieße die freie Entscheidung, ob ein Kind in die Krippe soll. Nach der Schule sollten Kinderbetreuungszeiten die Familien entlasten - zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Seit 2005 wurde die Arbeitslosigkeit halbiert. Der "Bayernplan" sieht Vollbeschäftigung bis 2025 im Freistaat vor. Meier stehe für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen bei Arbeitsverträgen und wolle den Familien Planungssicherheit bieten.Der Abgeordnete begleitete den Ausbau der Gesundheitsversorgung in der Nordoberpfalz. Die Kliniken Nordoberpfalz sind gut aufgestellt, findet er. Mit der Einführung von fünf Pflegestufen könne eine Feinjustierung der Pflegegrade erfolgen. Bei Pflege von Angehörigen erhält der Pflegende keine Benachteiligung und einen Ausgleich für die Rentenkasse. Mit der Beschneidung des Online-Apothekenhandels soll die flächendeckende Versorgung auf dem Land erhalten bleiben.