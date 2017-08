Liebe Leserin, lieber Leser,



am 24. September entscheiden Sie darüber mit, wer den politischen Kurs in Deutschland in den kommenden vier Jahren bestimmen wird. Sie haben die Wahl - und wer die Wahl hat muss wissen, worin die Alternativen bestehen.

Für welche politischen Ziele stehen die Parteien und ihre Kandidaten? Was bedeuten die Entscheidungen des künftigen Bundestags für jeden Einzelnen von uns? Nur wer die Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe kennt und damit versteht, was sich wirklich hinter wohlklingenden politischen Aussagen verbirgt, der kann auch eine bewusste Entscheidung treffen.Darum werden wir als regionale Tageszeitung die Bundestagswahl wie immer schon im Vorfeld intensiv begleiten. Wir analysieren die Programme der Parteien. Wir sprechen kritisch mit den Politikern und stellen die Fragen, die uns und unsere Region bewegen.Dafür bitten wir auch Sie um Ihre Unterstützung: Sagen Sie uns Ihre Meinung und helfen Sie uns einzuschätzen, welche Themen unsere Leser besonders interessieren.