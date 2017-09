Über Politik zu schimpfen, ist leicht. Aber bevor man sich ein Urteil bildet, sollte man die Positionen der Kandidaten genau unter die Lupe nehmen. 18 Politiker stellen sich im Laufe der kommenden Woche unseren Fragen - und den Fragen der Leser

Amberg/Schwandorf/Weiden. Es ist der Beitrag der Oberpfalz-Medien zum Bundestagswahlkampf 2017: Von Montag bis Freitag laden wir 18 Kandidaten aus den drei Wahlkreisen im Verbreitungsgebiet zu einem Assessment-Center - einer Befragung aus verschiedenen Perspektiven:Selbstporträt: In einer Kurzvorstellung erzählen die Politiker in maximal 5 Minuten, was ihnen wichtig ist."Heißer Stuhl": 20 Minuten beantworten sie kurz und prägnant die Fragen der Redaktion und der Leser.Kandidatenduell: In einem moderierten Dialog setzen sich die Kandidaten mit den Inhalten eines "Gegenkandidaten" auseinander.Der Auftritt im Medienhaus wird gefilmt und im onetz veröffentlicht - die Kandidatenduelle übertragen wir im Livestream.Die Auswahl der Kandidaten erfolgte nach einem einfachen Prinzip: Es sollte eine realistische Chance bestehen, dass die Partei des Politikers in den Bundestag einzieht. Da die Kapazitäten der Redaktion endlich sind, konnten wir nicht jede Gruppierung berücksichtigen. Natürlich war unter dieser Prämisse auch der einzige Kandidat der AfD in den drei Wahlkreisen der nördlichen Oberpfalz eingeladen - Peter Boehringer lehnte aus terminlichen Gründen dankend ab. Andere geladene Gäste, die sich zu der Zeit im Urlaub befinden, wurden durch die Vertreter der nächst stärksten Formation ersetzt.Schicken Sie Ihre Fragen an juergen.herda@oberpfalzmedien.de mit dem Betreff Bundestagswahl 2017 und den Namen des Politikers.

Montag, 11. September Wahlkreis Amberg

10 Uhr: Alois Karl (CSU) und Johannes Foitzik (SPD)12 Uhr: Yvonne Rösel (Grüne) und Moritz Pöllath (FDP)15.30 Uhr: Dominic Lenz (Linke) und Manuel Werthner (FW)Dienstag, 12. September Wahlkreis Weiden15.30 Uhr: Karl Meier (FW) und Christian Weidner (Linke)17.30 Uhr: Gisela Helgath (Grüne) und Martin Hofmann (FDP)Mittwoch, 13. September Wahlkreis Schwandorf12 Uhr: Tina Winklmann (Grüne) und Frank Aumeier (FW)20 Uhr: Marius Josef Brey (Linke) und Dr. Stefan Scheingraber (ÖDP)Donnerstag, 14. September Wahlkreis Schwandorf12 Uhr: Karl Holmeier (CSU) und Marianne Schieder (SPD)Freitag, 15. September Wahlkreis Weiden9 Uhr: Albert Rupprecht (CSU) und Uli Grötsch (SPD)