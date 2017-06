Engel mit Verdiensten um das Gemeinwohl

Nürnberg. (exb) "Dies ist eine Anerkennung des langjährigen und herausragenden Engagements für die Allgemeinheit!" Mit diesen Worten überreichte Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker am Freitag die Ordensinsignien des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Christian Engel aus Weiden. Füracker gratulierte dem 50-Jährigen bei der Feierstunde im Heimatministerium in Nürnberg herzlich zu dieser vom Bundespräsidenten verliehenen höchsten Auszeichnung für Verdienste um das Gemeinwohl. Und er begründete, warum diese Ehrung dem Weidener zuteil wurde.Diplom-Kaufmann Christian Engel sei seit 1995 Mitglied der Geschäftsführung der BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH in Weiherhammer und seit 2000 deren Sprecher. Das Unternehmen mit Sitz in Weiherhammer sei weltweit Marktführer im Bereich Wellpappemaschinen und international breit aufgestellt. Neben der unternehmerischen Tätigkeit Engels verwies Füracker darauf, dass der Weidener seit 2007 als Vorsitzender des Hochschulrates der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH) wirke. "Sie unterstützen die Hochschule durch Ihren Einsatz in vielfältiger Art und Weise." Der Staatssekretär nannte die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen BHS und Hochschule durch angewandte Projekte oder durch die Bereitstellung von Infrastruktur auf beiden Seiten. Zudem werde in innovativen Ansätzen in Lehre und Forschung intensiviert.Darüber hinaus engagiere sich der Geehrte in der durch die Familie Engel im Jahr 2003 gegründeten Stiftung "Engel für Kinder", deren Mitstifter und Vorstand er seit 2013 ist.Die Stiftung verfolge den Zweck, Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in Entwicklungsländern, zu fördern. Sie unterstütze Kinder in Laos bei ihrer Schulausbildung durch den Bau und die Instandhaltung mustergültiger schulischer Einrichtungen in den Vororten der Hauptstadt Vientiane. Vor allem im operativen Bereich der Stiftungsarbeit kümmere sich Engel unter anderem aktiv um die Betreuung der Schulprojekte in Laos.