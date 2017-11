Die FDP ist in Aufbruchstimmung. In Berlin wollen die Liberalen ein gewichtiges Wort mitreden. Der Kreisverband Weiden stellt sich nach dem Wahlerfolg neu auf. Christoph Skutella übernimmt das Ruder.

Büro in Weiden geplant

Wieder Wahlkampf

Die Liberalen sind wieder im Bundestag und damit mit sich und der Welt zufrieden. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend legte Dieter Pauly, der den Kreisverband zehn Jahre führte, sein Amt in jüngere Hände. "Wir müssen den Cut machen, wir müssen jüngere Leute ran lassen." Neuer Kreischef ist Skutella, der sich 2018 für die FDP um ein Mandat im Bayerischen Landtag bewerben wird.In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Pauly im "Ratskeller" an zehn Infostände und sprach Listenkandidat Martin Hofmann seinen Dank aus für dessen großen Einsatz. "Ohne diesen Einsatz hätten wir dieses Ergebnis nicht erreicht." In den vergangenen zehn Jahren seien 16 neue Mitglieder in die Partei eingetreten. Zwei alleine in diesem Jahr. "Als ich den Vorsitz übernommen habe, hatten wir 14 Mitglieder. Momentan liegen wir bei 33." Pauly: "Es harmoniert. Wir können sagen, dass wir einen harmonierenden Kreisverband haben."Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Horst Meierhofer bezeichnete den Kreisverband Weiden als einen der "allerfleißigsten" in der Oberpfalz. "Und zwar nicht nur im Wahlkampf, sondern überhaupt." Vor allem lobte er die kollegiale Zusammenarbeit mit den benachbarten Kreisverbänden. "Ihr habt euch gegenseitig geholfen."Meierhofer über die laufenden Koalitionsverhandlungen: "Was rauskommt, wird man sehen. Ob's was wird oder ob's nix wird." Die größte Macht hätten die kleineren Partner immer in der Phase der Koalitionsverhandlungen. Es gelte, genau abzuwägen. Denn nach 2009 habe man ja gesehen, was aus einer anfänglichen "Liebesheirat" am Ende herauskommen könne. Wenigstens habe man mit Ulrich Lechte wieder einen Bundestagsabgeordneten, der auch in Weiden ein Büro eröffnen werde. "Das ist Gold wert."Anerkennung zollte Meierhofer dem Engagement Hofmanns, der wegen eines hinteren Listenplatzes keine Chancen auf einen Einzug in den Bundestag gehabt, sich aber mit voller Kraft eingebracht habe. "Du hast das für die Allgemeinheit gemacht. Und das verdient Respekt." Für die Landtagswahl 2018 rechnet sich der Bezirkschef gute Chancen aus. "Ich glaube, dass wir wieder reinkommen und zwar nicht nur, aber auch wegen der Schwächen der CSU."Der neue Kreischef Skutella ist 32 Jahre alt, verheiratet und Angestellter im öffentlichen Dienst. Außerdem arbeitet er als freiberuflicher Musiklehrer. Seit 2004 ist er FDP-Mitglied und seither im Kreisverband Weiden auf unterschiedlichsten Posten aktiv. Derzeit ist der ehemalige Bezirksvorsitzende der Jungen Liberalen stellvertretender Bezirksvorsitzender der FDP. "Alles was wir in der kommenden Zeit im Kreisverband erarbeiten, hat mit den Wahlen bis einschließlich der Kommunalwahlen zu tun."Die Neuwahlen ergaben: Vorsitzender Christoph Skutella, Stellvertreter Dieter Pauly und Fritz Heiß. Beisitzer Gian Piero Cechetti, Jerome Vezard, Reinhold Wildenauer, Hans-Peter Schuller und Sarah Burdack. Schatzmeister Martin Waßink. Schriftführer Sebastian Pauly. Revisoren Erna Heiß und Margot Pauly.