Nun äußert sich auch CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch zum Parkplatz-Thema. Er reagiert auf den Artikel "Gratis-Parken für Wenige", in dem wir berichteten, dass die Stadt an Rathaus-Mitarbeiter und zeitlich begrenzt auch an Beschäftigte der Arbeitsagentur kostenlose Berechtigungen für den Großparkplatz Naabwiesen ausgibt. Pauschs Presseerklärung ist überschrieben mit der Frage: "Will man die Kunden aus Weiden fern halten?" Mit Unverständnis verfolge er die Diskussion. Dabei wolle er sich nicht an einer Neiddebatte beteiligen, die solch ein Handeln befeuere.

Pausch schreibt: "Es scheint, als habe man in der Verwaltung jegliches Gespür verloren. Im Mittelpunkt muss doch die Einkaufsstadt Weiden gesehen werden. Die Gewerbetreibenden in der Innenstadt haben es schwer genug, wenn die Zufahrtsstraßen den ganzen Sommer gesperrt sind. Reicht das nicht? Nein, es werden auch noch die Parkplätze, die wir in erster Linie für die Kunden brauchen, anderweitig belegt." Weiden sei Einkaufsstadt für einen Einzugsbereich von über 250 000 Menschen. Diese Position müsse man halten. "Derzeit hat man aber den Eindruck, dass alles dafür getan wird, die Kunden aus der Stadt fernzuhalten." Der CSU-Mann fragt: "Was sagt der Oberbürgermeister - oder hat er mittlerweile sämtliche Zügel aus der Hand gegeben? Das würde nicht für seine Führungsqualitäten sprechen."