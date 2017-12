Grundsätzlich sei die Haltung des Oberbürgermeisters ja zu begrüßen, meint Stephan Gollwitzer: Ebenso wie Kurt Seggewiß missfällt dem CSU-Kreisvorsitzenden, was unter Paragraf 15 im Ladenschlussgesetz geschrieben steht. Nämlich, dass unter anderem Bäcker, Blumen- und Zeitungshändler sowie Weihnachtsbaumverkäufer am Sonntag, 24. Dezember, für drei Stunden ihre Waren feilbieten dürfen. "Einzelne Weidener Unternehmen nutzen die rechtliche Möglichkeit", stellt Gollwitzer in einem Schreiben fest. Und übt dann doch Kritik an Seggewiß' Aussagen: "Jetzt hier diejenigen fast schon an den Pranger zu stellen und die Weidener Bürger zu einem Verkaufsverzicht aufzurufen, ist ein Irrweg "

Besser wäre es seiner Meinung nach gewesen, mit den Händlern im Vorfeld das Gespräch zu suchen. Sie dürften nicht an den Pranger gestellt werden. "Unsere Unternehmer zahlen Gewerbesteuer, sorgen für Arbeitsplätze und sind offen für den Dialog mit der Stadt Weiden und der Politik", schreibt der Parteichef. Zudem hätten, unabhängig von Weihnachten, viele Geschäfte sonntags offen - "hier bleibt oft ein Aufschrei aus". Gollwitzer stellt die Frage, ob Seggewiß' Appell an die Bürger auch für Tankstellen gilt. "Der richtige Weg wäre, die Wurzel anzugehen und nicht die Auswirkung anzuprangern." Der Oberbürgermeister hätte das Thema "ruhiger und sachlicher" angehen müssen, findet der CSU-Mann. "Die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit sollten friedliche Zeiten sein."