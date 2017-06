Zum Schluss lässt Stephan Gollwitzer einen kleinen Blick auf sein Privatleben zu. Obwohl er das, auch beim Thema Hochzeitsglocken, eher bedeckt halten will. Dafür äußert sich der vor kurzem wiedergewählte CSU-Kreisvorsitzende im NT-Interview aber ausführlich zu interessanten politischen Themen.

Im Gespräch mit Redakteur Volker Klitzing nimmt Gollwitzer Stellung zur Zwei-Lager-Theorie in der CSU, und er kündigt an, dass die Partei und ihr Vorsitzender künftig auch vermehrt etwas zu kommunalpolitischen Themen zu sagen haben wird.Stephan Gollwitzer: Das ist wirklich nicht selbstverständlich für einen CSU-Kreisvorsitzenden in Weiden. Solche Ergebnisse bringen jedoch viel Verantwortung mit sich. Ich habe mich aber auch sehr gefreut.Ich glaube, dass ich zu allen einen guten Draht habe. Das gilt für die verschiedenen Flügel genauso wie für die Individuen, die wir in der Partei haben. Vielleicht bin ich sowas wie der Vereiner in der Partei.Es stimmt, ich lasse die Verbände an der langen Leine, lasse Ihnen großen Spielraum, aber ich kann schon mal auf den Tisch hauen. Jeder Verband hat seine eigene Struktur, seinen Vorsitzenden. Da muss ich mich nicht um jede Sache im Ortsverband kümmern. Dadurch fördere ich die jungen Vorsitzenden und lasse Ihnen den nötigen Spielraum.Da fällt mir das Thema Lärmschutz ein. Mir wurde die Brisanz und die Wichtigkeit vor Jahren schnell bewusst, und hier gelang es mir, die Ortsverbände zu aktivieren und sowohl 2015 als auch 2016 konnten wir die Thematik den Bürgerinnen und Bürgern mit großen Veranstaltungen näher bringen.Ein Delegierter soll natürlich frei in seinen Entscheidungen sein. Aber es geht auch darum, manchen einfach noch einmal einen Impuls zu geben. Geschlossenheit ist ein Zeichen nach innen und außen.Ich weiß nicht, ob man von Lagern sprechen kann. Leupold hat sich ja aus der aktiven Politik verabschiedet, Lothar Höher ist aktiver Kommunalpolitiker. Beide sind für mich wertvolle Ratgeber, und ich bin dankbar, dass ich auf beide Ehrenkreisvorsitzende zurückgreifen kann. Ich würde nicht von zwei Lagern sprechen.Als Vorsitzender stehe ich natürlich in der Gesamtverantwortung. Die Kritik hat aber mehr allgemein gegolten. Dem Kreisverband würden mehr Aktivitäten durchaus gut zu Gesicht stehen.Bisher war das bewusst so. Die Kommunalpolitik ist in erster Linie Sache des Fraktionsvorsitzenden. Wolfgang Pausch macht das sehr gut, da muss ich ihm nicht immer reinreden.Ich bin kein Freund des schnellen Wortes, lasse mir Zeit. Aber ich habe schon vor, mich künftig stärker zu artikulieren.Jetzt war es wohl eine Floskel. Am Aschermittwoch habe ich es bewusst gesagt. Bei dieser Veranstaltung lecke ich langsam Blut, nicht nur die Begrüßung zu übernehmen. Für die Zukunft werden wir eine Lösung finden. Lassen Sie sich überraschen.Als CSU-Kreisvorsitzender muss es mein Bestreben sein, den Oberbürgermeister des Mitbewerbers zu beobachten und auch Kritik zu üben. Bisher hat die Aufgabe der Fraktionsvorsitzende, während der Kreisvorsitzende sich mehr mit landes- und bundespolitischen Themen beschäftigt. Die neu gewählte Mannschaft des Kreisverbandes wird sich künftig auch verstärkt zur Stadtpolitik äußern. Die Hauptaufgaben der Fraktion werden wir aber nicht beschneiden.Sehr, sehr positiv. Es ist eine fordernde und interessante Aufgabe, der Stadt und der CSU dienen zu dürfen. Es ist schön zu sehen, wie man Stadtpolitik mitgestalten kann. Nicht jede Entscheidung entspricht dem Bürgergefallen, und man stößt ab und an auch auf Kritik.Die Bilanz als Kreisvorsitzender ist sehr positiv. Es ist das schönste Amt in der Partei. Ich freue mich, dass wir die Partei verjüngt haben. Beim Stichwort Generationswechsel nenne ich nur als Beispiel die Namen der Ortsvorsitzenden Nicola Vranjes (Hammerweg), Ronnie Kühnel (Stockerhut), Peter Schröpf (Weiden-Süd) und Maria Sponsel (Mooslohe). Außerdem bin ich froh, dass mir jetzt an der Spitze Markus Bäumler zur Seite steht. Diese Mannschaft muss jetzt gestalten.Wir haben damit keinen Zeitdruck.Zum richtigen Zeitpunkt werden wir die richtige Entscheidung für eine Persönlichkeit treffen, die dafür geeignet sein wird.Ich werde der Partei dienlich sein, wo sie mich braucht. Es gibt viele Aufgaben, und in einigen Bereichen haben wir noch Luft nach oben. Ich bin überzeugt, dass wir aus unseren Reihen Personal finden, bei dem wir der Meinung sind, es ist die beste Lösung für die Partei und die Bürger.Das politische und das private Leben sollte man schon trennen. Ich bin Vorsitzender des VfB, Mitglied in etlichen Vereinen,und als Sportschütze bei den Schützengesellschaften Rehbühl und Alpenrose aktiv. Ich lebe sehr familienbezogen und auch der Freundeskreis ist mir wichtig. Ansonsten würde ich mein Privatleben gern bedeckt halten.Dafür ist es noch zu früh, alles braucht seine Zeit.Das ist für uns derzeit kein Thema. Mit Verlaub, würde ich einer Frau einen Antrag machen, würde ich diesen kreativer gestalten.