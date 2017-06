Vor vier Jahren hat er den Vorsitz der Weidener CSU übernommen. Kein leichtes Amt, auch wenn es Stephan Gollwitzer als das schönste in der Partei bezeichnet. Noch hält er sich in der Öffentlichkeit zurück. Doch das könnte sich schnell ändern.

Ich habe schon vor, mich künftig stärker zu artikulieren. Stephan Gollwitzer

Im Interview mit dem "Neuen Tag" machte Gollwitzer deutlich, dass es bei der Weidener CSU noch keinen Zeitdruck in Zusammenhang mit einer möglichen Oberbürgermeister-Kandidatur für das Jahr 2020 gebe. Dass er selbst Interesse hat, will er nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Er wolle der Partei dienlich sein, "wo sie mich braucht". Und er fügt hinzu: "Ich bin überzeugt, dass wir aus unseren Reihen Personal finden, bei dem wir der Meinung sind, es ist die beste Lösung für die Partei und die Bürger."Noch hält er sich in der Kommunalpolitik zurück, sagte Gollwitzer. Die neue Mannschaft aber werde die Handbremse lösen und sich verstärkt zur Stadtpolitik äußern. Dabei will er insbesondere Oberbürgermeister Kurt Seggewiß beobachten und gegebenenfalls kritisieren. Das heißt aber nicht, dass er dem Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Pausch immer reinreden will. Der mache seine Sache sehr gut.Eine erste Bilanz fällt für ihn "sehr, sehr positiv" aus. Es sei fordernd und interessant, der CSU und der Stadt dienen zu dürfen. Den Kreisvorsitz bezeichnet er als das "schönste Amt in der Partei". Gollwitzer äußert sich auch zu seinem Privatleben. Der 39-Jährige, der mit JU-Chefin Maria Sponsel liiert ist, lebt "sehr familienbezogen", und der Freundeskreis ist ihm sehr wichtig. Das ausführliche Interview mit Stephan Gollwitzer lesen Sie auf Seite 30. (Angemerkt)