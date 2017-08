(plee/pish) Die CSU Weiden-Ost hat eine Idee für eine Radweg-Abkürzung und lud deshalb zum Ortstermin. An dessen Ende allerdings stand ein ganz anderer Plan.

Schotter oder Asphalt

220 Meter langes Problem

Es geht um ein etwa 1000 Quadratmeter großes Grundstück am südlichen Waldnaab-Ufer zwischen der B 22 und dem Stadtbad. Zur Ortsbegehung des CSU-Ortsverbandes Weiden-Ost waren neben Vorsitzendem Hans Forster auch Anwohner und der stellvertretende Bau- und Planungsdezernent Friedrich Zeiß auf dem kleinen Trampelpfad unterwegs. Ziel: Es sollte geprüft werden, ob hier ein Teilstück des Fahrradwegs entlangführen kann. Laut CSU Weiden-Ost würde das eine Abkürzung zur Innenstadt darstellen. Denn bislang müssen Radler einen Umweg in Kauf nehmen (siehe Grafik): Von der Unterführung der Bundesstraße führt der derzeitige Weg zur Friedrich-Ebert-Straße und von dort erst vom Parkplatz des Kepler-Gymnasiums wieder weg von der verkehrsreichen Straße.Die CSU könnte sich auch vorstellen, den künftigen Fahrradweg entlang der Waldnaab zu schottern statt zu asphaltieren. Das würde Kosten sparen. Allerdings beginnen hier die Probleme. Zeiß jedenfalls erkannte "einige Fragezeichen bei der Maßnahme". Unter anderem bemängelte er die bei einem Schotterweg fehlende Barrierefreiheit für diejenigen Personen, die am meisten von einer Abkürzung profitieren sollen: Eltern mit Kinderwägen oder Rollstuhlfahrer müssten weiterhin den längeren, asphaltierten Weg nutzen.Viele Fahrradfahrer aus dem sportlichen Bereich hingegen, die den neuen Weg wohl am meisten nutzen würden, legen laut Zeiß wenig Wert auf Abkürzungen, sondern auf Strecke. Daher sei die Abkürzung für diese Gruppe auch nicht von Vorteil.Ein weiteres Problem sei, dass das 220 Meter lange Grundstück, das der Stadt gehört, aus baulicher Sicht nicht als Wegfläche geeignet sei. Unter anderem sei es recht eingewachsen und habe keinen tragfähigen Untergrund. Was die Investition in Unterhalt, Beschilderung und Beleuchtung eines Weges ebenfalls zweifelhaft erscheinen lasse: die Hochwassergefahr.Eine bessere Lösung, so kommen Forster und Zeiß am Ende überein, wäre der Verkauf des Grundstücks an Anlieger und eventuell auch an die Stadt. Dieses Vorhaben würde dem Stadthaushalt zu Gute kommen und zur Grundstücksbereinigung beitragen, meinen sie. Nicht zuletzt würde so auch das nahe gelegene Biotop nicht vom Bau und Betrieb des Radweges beeinträchtigt.