Zum "Jahresabschluss-Dämmerschoppen" begrüßte Hartmut Brönner, Vorsitzender der CSU-Senioren-Union, knapp die Hälfte seiner 50 Mitglieder im Gasthof Dagner. Stephan Oetzinger stellte sich vor, der bei den Wahlen im Herbst das Landtagsmandat holen will. An Kritik - auch an der eigenen Partei - fehlte es nicht. Eines aber ist sicher: Die Senioren-Union steht hinter dem Manteler Bürgermeister Oetzinger.

Oetzinger blickte auf ein "bewegtes Jahr für Land und Partei" zurück. Obwohl die Wirtschaft boome und die Arbeitslosenzahlen sich bei nur drei Prozent bewegten, sei das Land gespalten wie seit 1945 nicht mehr. Bei der Bundestagswahl hätten viele Menschen ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Oetzinger forderte deshalb zu Geschlossenheit auf. Man müsse die Region als Ganzes begreifen. Deshalb müssten die CSU-Kreisverbände Weiden und Neustadt/WN eng zusammenarbeiten. Man könne an die Erfolge von Lothar Höher und Petra Dettenhöfer anknüpfen, durch die die Oberpfalz vom Jammertal zu einer zukunftsträchtigen Region geworden sei.Applaus erhielt der Landtagskandidat für sein Plädoyer, dass die CSU für traditionelle und christliche Werte eintreten müsse. Die Partei dürfe nach dem schlechten Ergebnis der Bundestagswahl nicht nach rechts oder links abdriften. "Man muss sich aber Gedanken machen, warum der Bürger uns nicht gewählt hat." Oetzinger trat dafür ein, junge Menschen in der Region zu halten. Abwanderung und Ausbluten des ländlichen Raumes müssten gestoppt werden. "Vernünftiger" Wohnraum sei zu schaffen.Der frühere Stadtratsfraktionschef Gerd Hofmann riet, das Thema Flüchtlinge innerhalb CSU und CDU nicht kontrovers zu diskutieren, "gute, glaubwürdige Politik" zu machen und zwischen Kommunen und Landtagsabgeordneten gute Zusammenarbeit zu pflegen. CSU-Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer, Hans Schindler und Kurt Haas gingen auf die Wohnraum-Problematik in Weiden sowie in den Ballungsräumen ein. Haas sprach als Vorsitzender der Spielvereinigung mangelnde Unterstützung für Vereinsfunktionäre an. Paragrafendschungel und Steuerrecht seien fast nicht zu überblicken.Brönner kündigte für das neue Jahr eine Diskussionsrunde mit der Jungen Union an. Im April wird eine städtische Einrichtung besucht. Im August will man mit Abgeordnetem Albert Rupprecht über die Rente diskutieren, im Oktober steht eine Fahrt in die fränkischen Weinberge an.