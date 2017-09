Das Thema ist nicht neu. Doch die Art und Weise, wie es in den Stadtrat eingebracht wird, ist es durchaus. Gemeinsam haben die Stadtratsfraktionen von CSU und SPD einen Antrag zur umfangreichen Sanierung des Jugendspielplatzes am Jugendzentrum bei der Stadt eingereicht. Dieser soll Thema in der Stadtratssitzung am 9. Oktober sein.

Seit Jahren setzen sich Stadtjugendring (SJR) und einzelne Jugendliche für eine Modernisierung des Jugendspielplatzes ein. Darunter der Skater Christian Neidhardt, der im Herbst 2016 eine an Oberbürgermeister Kurt Seggewiß gerichtete Petition mit über 430 Unterstützern startete. Er ist enttäuscht: "Das Ganze ist zum Stehen gekommen. Man wird immer weiter verwiesen und am Ende weiß keiner Bescheid. Auch von Zusagen weiß inzwischen niemand mehr was."Jetzt haben sich CSU und SPD zusammengetan, um dieses Thema voranzutreiben. "Ich wüsste nicht, dass es einen gemeinsamen Antrag schon einmal gegeben hätte", sagt Florian Graf, SPD-Stadtrat und Mitarbeiter des JUZ. Er lobt vor allem das Engagement von Maria Sponsel (Junge Union) und Stefanie Sperrer (CSU), die den Antrag mit dem SJR vorangetrieben haben. "Das Juz liegt uns allen am Herzen", betont auch CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch."Die Anlage wird zwar jedes Jahr ausgebessert, aber es wird Zeit, dass sie generell neu gestaltet wird", fasst Graf zusammen. "Wir erwarten, dass Jugendliche Zeit draußen verbringen, und dann ist der einzige Jugendspielplatz in Weiden baufällig. Das geht einfach nicht." Ewald Zenger, Geschäftsführer des Stadtjugendrings stimmt ihm zu. "Früher haben wir mindestens einmal im Jahr Skate-Wettbewerbe veranstaltet, zu denen die Leute aus der ganzen Region nach Weiden gekommen sind. Das ist eine sympathische Szene, an der viel Musik- und Jugendkultur hängt. Heute schauen wir neidvoll auf andere Städte", sagt er mit Verweis auf modernere Anlagen in Amberg, Waldsassen und Tirschenreuth. "Da stehen nicht bloß einzelne Stationen auf dem Grund, sondern die ganze Fläche ist mit Mulden und Erhebungen selbst Teil der Anlage. Es bringt nichts, Teile dazuzukaufen. Wir müssen die Anlage neu bauen."Entsprechend umfangreich ist die Liste der Vorschläge zur Neugestaltung des Areals im Antrag:Die nicht mehr genutzte Wärmehalle soll abgerissen und der Platz für den Skatepark genutzt werden.Der Skatepark soll nach zeitgemäßem Standard neu gebaut werden für Skateboards, Inliner und BMX-Räder.Neubau eines Calisthenic Parks, eines rund zehn mal zehn Meter großen Eigengewicht-Trainingsgerüsts. Daran könnten die Jugendlichen mit ihrem Körpergewicht ihre Kraft trainieren. Der Sandkasten soll weichen.Renovierung des Fußballplatzes: zwei kleine Felder statt eines großen.Zusätzliche Wünsche: zwei Container für Band-Proberäume und Anbau einer Terrasse an die Caféteria Eine Brücke von der Straße zur Terrasse könnte einen barrierefreien Zugang ermöglichen. "Das ist schon lange ein Wunsch des Stadtjugendrings, wäre aber auch der teuerste Brocken", so Graf. Bisher müsse man Rollstühle die Treppe hochtragen.Florian Graf gibt eine vorsichtige Schätzung zu den Kosten ab: 300 000 Euro für den Skatepark, 20 000 Euro für die Calisthenic-Anlage und 5000 Euro für den Fußballplatz. "Die Kosten ließen sich splitten auf mehrere Jahre." Er hofft, dass bei der Stadtratssitzung Anfang Oktober bereits Zahlen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten vorgelegt werden. "Ich bin verhalten euphorisch", sagt Ewald Zenger.Auch Christian Neidhardt hat "noch etwas Hoffnung". Wolfgang Pausch dazu: "Wenn die zwei großen Fraktionen so einen Antrag stellen, sind die Aussichten auf Erfolg relativ groß." Auf die Dringlichkeit des Antrags angesprochen, verweist Wolfgang Pausch auf den generellen Zustand des Jugendzentrums. "Damit müssen wir uns in den nächsten Jahren noch mehr beschäftigen. Das Gebäude selbst ist in die Jahre gekommen. Wir sanieren immer hinterher, irgendwann wird man mal kräftig investieren müssen."