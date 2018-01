Was die Stadt Weiden will, hat der Landkreis Haßberge jetzt: ein neues Tierheim. Der Stadtrat plant eine Informationsfahrt dorthin. Die CSU ist schneller.

Weiden/Haßberge. Die Amtstierärzte weisen seit einiger Zeit darauf hin, dass der Zustand des Tierheims in Weiden nicht mehr tragbar sei (siehe auch Seite 23). Die CSU-Fraktion hat deshalb für die Stadtratssitzung am Montag, 29. Januar, einen Antrag zum aktuellen Sachstand gestellt. Im Vorfeld der Beratungen informierte sie sich vor Ort über die Möglichkeit eines Neubaus - vor Ort im Landkreis Haßberge.Die Delegation bestand nicht nur aus Stadträten: Neben Vertretern des CSU-Ortsverbands Mooslohe waren auch die Veterinärinnen aus Weiden und Neustadt, Dr. Barbara Bäumler und Dr. Corinna Kett, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Mariele Junak, und Jutta Böhm, Leiterin des Tierheims Weiden, dabei. Und auch Neustadts Bürgermeister Rupert Troppmann, Vorsitzender des Gemeindetages, und Claudia Prößl, Pressesprecherin des Landkreises Neustadt, ließen sich in Haßberge (Oberfranken) durch ein gut konzipiertes Tierheim führen. Schließlich erwägen Stadt Weiden und Landkreis Neustadt die Gründung eines Zweckverbandes, um die Aufgabe zu schultern.Die Verantwortlichen rund um Bürgermeister und Zweckverbandsvorsitzendem Dieter Möhring führten die Delegation durch einen modernen Bau, der neben einer Quarantänestation und Räumen für die Tierärzte alles vorhält, was nötig und wünschenswert ist. In den Haßbergen wird ein Standort auf einem zwei Hektar großen Grundstück nahe der Autobahn genutzt. Das Tierheimgebäude selbst ist auf 1000 Quadratmetern Grundfläche errichtet. Bürgermeister Möhring machte klar, dass sich die 26 Städte und Gemeinden des Kreises für die Aufgabe zusammengeschlossen hätten. Sonst wäre der Neubau nicht möglich gewesen. Im Jahr 2011 hatte das alte Tierheim geschlossen werden müssen. In der Folge hätten die umliegenden Gemeinden erfahren müssen, was es heißt, für Fundtiere außerhalb eines Verbundes verantwortlich zu sein.Die Veterinärin von Haßberge, Dr. Simone Nowak, zeigte in ihrer Präsentation den Weg zum Neubau. Dieser sei über einen Zweckverband abgewickelt worden, bei dem die Gemeinden eine Million getragen hätten und der Landkreis die restlichen 800 000 Euro. "Vor wenigen Wochen ist das Gebäude an die Tierschutzinitiative übergeben worden, im April wird der Neubau offiziell eröffnet." Nowak machte klar, dass es in diesem Tierheim keine Zwinger geben werde. Schauräume und ein großer Vorraum dienten, Veranstaltungen aller Art auf die Beine zu stellen.Den Besuchern bot Wolfgang Friedl, Präsidiumsmitglied des Deutschen Tierschutzbundes, an, dass er bei einem Neubau in Weiden gerne beratend zur Seite stehen würde. Die Oberpfälzer zeigten sich laut CSU "beeindruckt von der Einrichtung, die durch viel Platz und Auslaufmöglichkeiten überzeugte". Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch betont: "Das Tierwohl und der Tierschutzverein in unserer Heimat müssen von der Politik unterstützt werden." Die CSU-Fraktion wolle den dringend notwendigen Tierheim-Neubau "intensiv vorantreiben".