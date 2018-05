Jedes Mittel recht

"CSU verschärft Ton im Kreuz-Streit mit Kirche":Wie kann Kardinal Marx es wagen, sich und die katholische Kirche im Kreuz-Streit nicht vor den CSU-Karren spannen zu lassen und Söders Kultur-Wahlkampf die Unterstützung zu verweigern? CSU-Vorsitzender Horst Seehofer, im Berliner Heimatmuseum mit seiner frauenlosen Staatssekretärs-Riege beschäftigt, schweigt dazu. Also springt CSU-Europaabgeordneter Albert Deß als ehemaliger Ministrant in die Bresche der Empörung. Deß hat sich bisher als Gefolgsmann Seehofers und als Leugner des Klimawandels profiliert. Da bald die Kandidaten für die nächste Europawahl gekürt werden, buhlt er nun um Söders Gunst. Da ist doch wohl jedes Mittel recht,oder?Heinz Netta, 92224 AmbergHitler und DDR verboten das Kreuz"Das Kreuz mit dem Kreuz":Die Verpflichtung von Ministerpräsidenten Markus Söder zum Anbringen von Kreuzen in staatlichen Behörden halte ich für richtig, denn es ist Jahrhunderte alter Brauch und ein Bekenntnis, dass wir Bewohner Bayerns in der Mehrzahl Christen und obendrein ein Freistaat sind. Das können wir doch öffentlich bekennen. Ich erinnere nur an die Hitlerzeit von 1933 bis 1945, da mussten die Kreuze aus allen Behörden und auch in den Schulen entfernt werden. Anstelle des Kreuzes hing ein Hitlerbild. Mein alter Lehrer hat das Kreuz über seinem Pult an die Seitenwand angebracht ...In der ehemaligen DDR musste in den Amtsstuben, Schulen und öffentlichen Räumen ein Bild von Walter Ulbricht hängen und dann von seinem Nachfolger Erich Honecker. Was haben Hitlerbild und die Hakenkreuze gebracht? Nur Tod und Elend. Und der DDR-Staat hat es ohne Kreuze auch nicht weit gebracht. Da kann man sehen, wenn man meint, auch ohne Gott gut auszukommen. Das "Großdeutsche Reich" dauerte nur 12 Jahre, die DDR brachte es auf 44 Jahre. Die christliche Zeit dauert schon länger als 2000 Jahre. Halten wir unsere Kreuze in Ehren: Als Erinnerung an Jesus Christus. Sonst werden wir wahrscheinlich so vergehen wie Hitlerreich und DDR. Gott schütze uns und alle Völker der Erde.Berta Schüffl, 92242 HirschauAuf Kardinal stolz"CSU-Attacke gegen die Kirche wird lauter":Reicht nicht der Handelskrieg mit Trump, so kommt ein Kultur- oder Kirchen-Krieg im eigenen Lande dazu. Der CSU sind alle Mittel recht, um im Oktober die Landtagsmehrheit zu erreichen. Scheinheilig beruft man sich all zu gern auf unsere christlich-jüdischen Wurzeln. Die haben die Heckenschützen schon lange vergessen, seit Jahrzehnten war vom C der CSU nichts mehr zu spüren. Aber wenn man sich ertappt fühlt wie beim Fehlschuss "Kreuz-Erlass", dann muss man natürlich wild um sich schlagen. Von Anfang an war mir klar, dass Söder das Kreuz für seine Zwecke missbraucht.Ich bin sehr froh als katholischer Christ, dass beide Kirchen sich so klar geäußert haben. Mir fällt dazu nur mein Lieblings-Evangelium ein, als Jesus die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel vertrieben und ihre Tische umgeworfen hatte. Ich kann nur hoffen und wünschen, dass das "Bodenpersonal" des Herrn in seiner Verkündigung Kardinal Marx, für den ich mich nicht schäme, sondern auf den ich stolz bin, nicht im Regen stehen lässt.Ursula Lindner, 92637 WeidenKreuz als AppellBayern ist ein christlich geprägtes Land, und so haben christliche Symbole in staatlichen Einrichtungen durchaus ihre Berechtigung. Doch sollte man den Mitarbeitern vor Ort die Entscheidung überlassen. Eine strenge Trennung von Kirche und Staat ist zudem unsinnig, da beide viele gemeinsame Aufgaben haben vom Kindergarten übers Seniorenheim bis zum Friedhof.Auch sonst nimmt der Staat Rücksicht auf die Christen, indem er ihre wichtigsten Feste zu staatlichen Feiertagen erhoben hat. Wir sollten zudem gerade heute, wo Fanatiker jeder Art die Jugend verhetzen wollen, unseren Glauben offensiv bekennen. Das Kreuz weist darauf hin, wie sehr der Staat seine Macht missbrauchen kann, denn Jesus starb als Opfer eines Justizmordes. So ist das Kreuz in staatlichen Einrichtungen eine bleibende Mahnung an die dort Beschäftigten, ein Appell an ihr Mitgefühl .Christian Fuchs, 91468 GutenstettenSöder bastelt an Gottesstaat in BayernKaum eine Woche vergeht, ohne dass Markus Söder jeden halbwegs alkoholfrei denkenden bayerischen Bürger auf die Palme bringt und Kabarettisten Material liefert. Obwohl gerade sein unsäglicher Vorstoß, psychisch Kranke per Gesetz mehr oder weniger zu kriminalisieren dank aufmerksamer Bürger (vorläufig) erst einmal gescheitert ist, liefert er bereits die nächste Lachnummer .Das Pressebild, das Söder mit beschwörender Miene, mit beiden Händen das Kreuz umklammernd zeigt, erinnert an den Pater im Film "Der Exorzist". Das Kreuz stehe laut Söder als "grundlegendes Symbol für unsere bayerische Identität und Lebensart und die elementaren Werte wie Nächstenliebe, Menschenwürde und Toleranz" - und soll wohl alles Böse wie Terroristen, Kriminelle und Ungläubige von seinem "Paradies" Bayern fernhalten. Allerdings vertraut er dabei weniger dem Kreuz, als rigorosen Gesetzen wie z.B. dem neuen Polizeiaufgabengesetz.Christliche Inhalte oder Symbole zu instrumentalisieren, hat Tradition bei der CSU. Der Haken, was Söders "Kreuz(zug)" betrifft, ist die totale Unglaubwürdigkeit dieser Aktion. Keine Mandatsträger anderer Parteien haben so munter im Lauf ihrer Geschichte "drauf los gesündigt" wie die der Christlich-Sozialen-Union - und damit bewusste Christen eher aus der Partei getrieben als angezogen. Söders "Rausbeissen" von Seehofer aus dem Amt des Ministerpräsidenten war das letzte Beispiel."An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen", heißt es in der Bibel. Aber ob Söder mit seinem "Kabinett der Ahnungslosen" (jüngstes Beispiel: Staatsministerin Dorothee Bär in "Hart aber fair") die von der Bibel erwarteten Früchte in Zukunft liefern kann, bleibt anzuzweifeln. Eher besteht die Gefahr, dass Söder jetzt nicht nur einen Polizei-, sondern auch einen Bayerischen Gottesstaat "zusammenbasteln" will.Peter Brunner, 92224 AmbergWichtigere ThemenBei dieser scheinheiligen Diskussion wird oft vergessen, dass das Symbol der Christen eigentlich nicht das Kreuz, sondern der Fisch ist. Was wird wohl mit den Fischmärkten oder den Abteilungen im Supermarkt geschehen, wenn "die da Oben" das herausbekommen?Der Bürger hat indes weiß Gott (passend zum Thema) andere Sorgen und Wünsche: Was ist mit der Abschaffung des Soli? (Warum erst 2021?) Was ist mit dem Abbau der kalten Progression? Was ist mit der Rentenreform und dem Pflegenotstand? Dies sind zwar alles Fragen, die den Bund und nicht das Land betreffen, aber es zeigt dennoch eines: Wären unsere gewählten Volksvertreter bei diesen Themen mit dem gleichen Eifer dabei wie bei diesem Kindergarten-Kleinklein, wäre dem Mann auf der Straße um einiges mehr geholfen.Erhard Stark 92696 Flossenbürg