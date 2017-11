Es ist nicht alltäglich, dass eine international bekannte Journalistin in Weiden einen Vortrag hält. Deshalb war das Publikumsinteresse entsprechend groß. Kristin Helberg war bis 2008 die einzige offiziell akkreditierte westliche Korrespondentin in Syriens Hauptstadt Damaskus. Bis heute gilt sie als renommierte Nahostexpertin.

Die Konfrontation mit der Freiheit führt zu Missverständnissen. Kristin Helberg, Journalistin und Nahost-Expertin

Auf Einladung des Freundeskreises Weiden der Evangelischen Akademie Tutzing und des Projekts "Demokratie leben" war Helberg nach Weiden gekommen. "Verzerrte Sichtweisen - Syrer bei uns" lautete das Motto des Vortragsabends in der Aula der FOS/BOS. Unter dem gleichem Titel hat die Journalistin auch ein Buch veröffentlicht. Helberg schilderte zunächst den Alltag in Syrien und stellte anschließend Kultur und Charakter der syrischen Bevölkerung vor. Vor diesen Hintergrund beleuchtete sie dann die Situation der syrischen Flüchtlinge in Deutschland. Im zweiten Teil des Vortrags wurden Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Politik formuliert, vor allem für den Umgang mit Flüchtlingen und mit den insgesamt mehr als vier Millionen Muslimen in Deutschland.Dieser Teil des Abends enthielt die wichtigsten Botschaften, die vermittelt werden sollten. Helberg kritisierte die politische "Dauerdebatte" in Deutschland über den Islam. Jahrzehnte lang hätten Millionen Muslime in Deutschland gelebt, teilweise bereits in der dritten Generation. Sie alle würden jetzt mit ihrem "Muslim-Sein" konfrontiert. Genau diese Gruppe würde jetzt als Brückenbauer und Vermittler gebraucht. Für Helberg ist dies "ein Drama, weil genau das geschieht, was der IS sich wünscht". Für viele weltweite Konflikte werde der Islam als Schuldiger angesehen. In Wahrheit entstünden diese aus sozialökonomischen, politischen und kulturellen Gründen.Missstände würden fälschlicherweise auf die Religion Islam geschoben. Muslime machten vieles "aber nicht, weil sie Muslime sind". Für Helberg ist der Islam "keine Antithese zum Westen". Seit Jahrhunderten lebten Muslime in Europa. Schließlich habe auch das Christentum seine Wurzeln in der arabischen Welt."Ausgrenzen wird Europa spalten", warnte Helberg. Vielmehr ginge es um ein Miteinander der Religionen, das auch vom Grundgesetz gefordert werde. Ausführlich widmete sie sich in ihrem Vortrag auch der Situation der syrischen Flüchtlinge in Deutschland. Diese sei vor allem vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Prägung zu erklären. "Syrien ist eine patriarchalische Gesellschaft", bei der sich jeder in einem engen Korsett befinde, so Helberg. Es dominiere Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft und nicht das Individuum. Außerdem stehe das Wohl der Ältesten im Mittelpunkt.Gegenüber allen Staatsvertretern herrsche absolutes Misstrauen, erklärte Helberg. Bevor die Syrer nach Europa kamen, hätten sie sich ein durch Medien geprägtes unrealistisches Bild von hier gemacht. "Die Konfrontation mit der Freiheit führt zu Missverständnissen." Es gebe auch Wahrnehmungs-Fallen, wenn vorher von Gleichberechtigung der Geschlechter geredet und dann der alltägliche Sexismus erlebt würden.Drei Bereiche sollten den Syrern in Deutschland ausführlich erklärt werden: Rechtstaatlichkeit, Föderalismus und Sozialstaat. Helberg fordert "legale Wege der Einwanderung", auch Kontingente, und kritisierte den Kontrollverlust im Jahre 2015. Man sollte Auswanderungswillige aus anderen Ländern nicht zwingen, illegal nach Deutschland zu kommen. Deutschland sei keine einheitliche Abstammungsnation. Lehren sollten zudem aus dem Nationalsozialismus gezogen werden. Einwanderung sollte als Teil des Selbstverständnisses definiert werden. Nötig sei auch ein Leitbild, wie zum Beispiel "Vielfalt in Einheit". Helberg meinte außerdem, Integration erfordere auch den Familiennachzug.