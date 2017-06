In der Debatte über die "Ehe für alle" stehen die Zeichen auf Scheidung in der Großen Koalition. Der Riss vor der Abstimmung am Freitag im Bundestag zeigt sich auch bei den Oberpfälzer Abgeordneten.

Ehe und gleiches Recht für alle "Ja, ich will", sagen Paare bei einer Hochzeit zueinander. Jedes Jahr gehen in Deutschland Tausende Paare die Ehe ein. Doch nicht jeder, der gerne heiraten möchte, darf das. Bisher können homosexuelle Paare ihre Partnerschaft bei einem Amt eintragen lassen. "In vielen Bereichen gelten dann die gleichen Rechte wie bei Ehe-Paaren", sagt Axel Hochrein vom Lesben- und Schwulenverband. "Aber nicht überall." Den größten Unterschied gibt es, wenn es um Kinder geht. Homosexuelle Paare dürfen gemeinsam keine Kinder adoptieren.



"Auch im Ausland haben wir nicht die gleichen Rechte", sagt Axel Hochrein. Wenn dem einen Partner zum Beispiel in manchen Ländern im Urlaub etwas passiert, hat der andere Partner im Krankenhaus kein Recht auf Informationen darüber. Die eingetragene Partnerschaft wird nicht in jedem Land anerkannt. Bei der Ehe ist das anders. "Sie ist weltweit gültig", sagt Axel Hochrein.



In vielen Ländern wurde das Ehe-Gesetz schon angepasst. Zum Beispiel in den Niederlanden, Irland oder den USA dürfen homosexuelle Paare heiraten. Schon lange fordern auch viele Menschen und Parteien in Deutschland: Ehe und gleiches Recht für alle!



"Wenn zwei sich lieb haben, hat es den Staat nicht zu interessieren, welches Geschlecht sie haben", sagt Axel Hochrein. Es sollte da keine Unterscheidung geben, findet er. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen ihm zustimmt. (dpa)

Weiden/Berlin. Ablehnung in der CSU. Zustimmung in der SPD - der Trend in der Diskussion ist klar. Oberpfalz-Medien dokumentiert die Statements einiger Bundestagsabgeordneten aus der Region.(CSU) aus Amberg: "1. Was heißt Ehe für alle? Was meint Rot-Rot-Grün damit? Eine für mich grundsätzlich nicht hinnehmbare Bezeichnung! Heißt "Ehe für alle" zwei Männer oder zwei Frauen? Heißt "Ehe für alle" ein Mann und sechs Frauen oder eine Frau und sechs Männer? 2. Eine Ehe für alle kann nicht kommen. 3, Ehe ist ein feststehender Begriff und eine feststehende Definition. Ehe ist im Grundgesetz definiert und muss aus meiner Sicht auch so bleiben. Ehe heißt: Mann und Frau. 4. Wir haben die Lebenspartnerschaften gesetzlich geregelt. Das ist richtig und wichtig! 5. Ich werde gegen die Vorlagen von Rot-Rot-Grün stimmen. 6. Ich bin für ein klares Profil in der CSU und stehe für ein ganz klares Werteprofil. Dazu gehört: Ehe heißt Mann und Frau."(CSU) aus Weiden: "Äpfel sind Äpfel und Birnen sind Birnen und man kann Äpfel nicht zu Birnen machen. Unterschiedliches gleich zu machen, wird niemandem gerecht. Nur aus der Beziehung von Mann und Frau können Kinder hervorgehen. Und deswegen ist für mich die Ehe zwischen Mann und Frau etwas anderes als eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft und genießt zu Recht den besonderen Schutz nach Artikel 6 unserer Verfassung. Und deswegen lehne ich die Ehe für alle ab. Selbstverständlich respektiere ich Menschen, die ihr Lebensglück in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung finden. Und richtigerweise diskutieren wir darüber, welche Rechte und Pflichten Partner in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft haben. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren Veränderungen beschlossen und die Diskussion wird und muss weitergehen. Aber Ehe muss Ehe bleiben!"(CSU) aus Tirschenreuth: "Eine solch grundlegende Frage auf diese Weise durch das Parlament zu drücken, ist unwürdig. Keines der bekannten verfassungsrechtlichen Probleme ist gelöst. Der Entwurf ist ein ausgegorener Schnellschuss, dem ich nicht zustimmen werde. Justizminister Maas hat noch vor zwei Jahren im Parlament vertreten, dass eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ohne Änderung des Grundgesetzes verfassungswidrig wäre." Wenn Maas nun das glatte Gegenteil vertrete, sei das nichts weiter als blanker Opportunismus. "Ein Justizminister, der ein verfassungswidriges Gesetz fordert, ist ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik." Aber auch im Grundsatz sieht Reiner Meier eine völlige Gleichstellung skeptisch. "Ehe und gleichgeschlechtliche Partnerschaften teilen viele Werte, die grundlegend für unsere freiheitliche Gesellschaft sind. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften verdienen Respekt und Anerkennung. Sie sind aber nicht identisch mit der Ehe. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist die Keimzelle für die Familie und verdient deshalb besonderen Schutz. Eine Gleichmacherei lehne ich ab."(CSU) aus Cham: "Die SPD scheint angesichts der schwindenden Zustimmung von der Panik getrieben zu sein. Anders kann ich mir den Vertragsbruch gegenüber CDU/CSU nicht erklären. Das Verhalten der einstiegen Volkspartei SPD spiegelt den desolaten Zustand dieser Partei wider. Mich erreichen seit Stunden sehr viele Bürgerzuschriften aus dem gesamten Bundesgebiet, die den Kurs der CSU ausdrücklich loben und sich Hilfe suchend an uns wenden. Die SPD spaltet Deutschland: Ohne Grund, allein den eigenen Vorteil im Blick und aus reiner Wahlkampftaktik. Die CSU und ich lehnen die Ehe für Alle ab. Die Ehe wird eingegangen von Mann und Frau. Das ist ein Grundpfeiler unserer seit Jahrtausenden vom christlichen Glauben geprägten Kultur. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist auch deutsche Leitkultur. Unbenommen dieser für mich unverrückbaren Tatsache der Ehe ausschließlich zwischen Mann und Frau respektiere ich die Menschen, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben und dort füreinander Verantwortung übernehmen. Hier wurde bereits Vieles auf den Weg gebracht. Das reicht. Meine Stimme ist gegen die Ehe für Alle."(CSU) aus Regensburg: „Persönlich habe ich mir bei dem Thema immer wegen der Kinder Gedanken gemacht. Ich erlebe es nämlich so, dass Kinder im Elternhaus schon sehr stark nach einem männlichen und einem weiblichen Teil suchen, nach Papa und Mama. Deshalb empfinde ich die klassische Familie nach wie vor als ein Ideal. Aber natürlich garantiert die Mann-Frau-Ehe kein Gelingen von Familie und Erziehung. Und ich weiß, dass Kinder auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gut aufwachsen können. Deshalb wird die Ehe auch für Homosexuelle an mir nicht scheitern. Ich hatte übrigens schon damit gerechnet, dass rund um den Wahlkampf über das Thema abgestimmt wird. Die linken Parteien haben ja sonst nichts im Gepäck. Und dass die SPD koalitionsbrüchig wird, überrascht mich auch nicht. Insofern: Ein erwartbarer Vertrauensbruch.“(CSU) aus Regensburg: Meine Haltung zu dieser Frage ist sehr eindeutig. Grundsätzlich ist die Ehe für mich, wie es auch vom Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss aus dem Jahr 2002 definiert wurde, die auf Dauer angelegte, in der rechtlichen Form geschlossene, grundsätzlich unauflösbare Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Im Jahr 2012 hat das BVerfG diese Auffassung nochmals bestätigt und die "Ehe als allein der Verbindung von Mann und Frau vorbehaltenes Institut" bezeichnet. Nach Art. 6 des Grundgesetzes genießt die Ehe ebenso wie die Familie den besonderen Schutz des Staates. Für gleichgeschlechtliche Paare, die sich zum Zusammenleben entschlossen haben, wurde vom Gesetzgeber das Institut der Lebenspartnerschaft geschaffen, für das weitgehend ähnliche Rechte wie für eine Ehe gelten.Ich werde deshalb beim Gesetzentwurf für eine "Ehe für alle" mit Nein stimmen. Ich bin der Auffassung, dass eine Abstimmung über dieses Thema innerhalb von wenigen Tagen ohne eine ausführliche Diskussion und ohne die Anhörung von Experten zu keinem vernünftigen Ergebnis führen kann. Wie oben dargestellt, sind das Grundgesetz und unser Verfassungsgericht eindeutig der Auffassung, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden kann. Wenn die Befürworter des Gesetzentwurfs tatsächlich in der Frage etwas verändern wollen, dann müssten sie das Grundgesetz ändern, wozu sie eine Zweidrittelmehrheit benötigen. Ich bin jedenfalls für eine Änderung des Grundgesetzes in dieser Frage auch nicht bereit.Dieses Thema nun in der letzten Sitzungswoche in das Parlament zu bringen und in großer Eile aus wahltaktischen Interessen entscheiden zu wollen, ist jedenfalls ein Vertrauensbruch der SPD. Die Plötzlichkeit, mit der nun entschieden werden soll, ist jedenfalls ein Überrumpelungsmanöver der SPD und zeigt, dass sie hier wie in vielen anderen Fragen auch ganz nah bei der "Linken" steht und wohl immer noch eine Rot-Rot-Grüne Koalition eingehen möchte.."(SPD) aus Wernberg-Köblitz: Selbstverständlich werde ich für die Ehe für alle stimmen. Es wird Zeit, dass diese rechtliche Gleichstellung kommt, überholte Denkweisen überwunden und alte Zöpfe abgeschnitten werden. Ich bin froh, dass jetzt endlich abgestimmt wird. Seit ewiger Zeit streiten wir über dieses Thema mit der Union, die uns wegen der Koalitionstreue gehindert hat, entsprechende Anträge der Opposition zuzustimmen.(SPD) aus Waidhaus: "Die SPD glaubt an die Liebe, egal in welcher Form. Die rechtliche Benachteiligung homosexueller Paare ist ein unzeitgemäßes Überbleibsel aus dem letzten Jahrhundert. Die vollständige Gleichstellung, also die Ehe für Alle, ist längst überfällig. Es darf keine Liebe erster und zweiter Klasse geben. Deshalb werde ich bei der Abstimmung im Plenum am Freitag mit "Ja" stimmen."