Seit fast zehn Jahren wird über die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes auf dem Gelände des Stadtbads in diversen Gremien der Stadt diskutiert. Seit der Bauausschusssitzung gibt es aber zwei neue Aspekte: Erstens ist der Platz dafür auf einem Teil der Liegewiese, wie von der Bürgerliste vorgeschlagen, durchgefallen. Zweitens ist die Fläche für Wohnmobilisten am Wehr, an dem bislang das Fischerfest steigt, wieder im Spiel. Scheint es doch so, als wäre die Brücke dort tragfähiger als bislang angenommen.

Hürden für Wohnmobilisten am Stadtbad Die Stadtverwaltung verweist auf die Einwände von Fachstellen in Sachen Wohnmobilistenplatz am Stadtbad:



Die Wasserrechtsbehörde lehnt ihn dort grundsätzlich ab wegen des Bemessungshochwassers. So müsse auf dem Areal häufiger mit Überschwemmungen gerechnet werden.



Die Naturschutzbehörde lehnt den Platz dort ebenfalls ab, weil sonst eine Zerstückelung des seit über 50 Jahren dort gewachsene Grünflächen- und Biotopverbundes erfolge.



Das Tiefbauamt verweist auf umfangreiche Maßnahmen, die zur ordnungsgemäßen Erschließung des Platzes nötig wären wie Wasser- und Kanalanschlüsse, der Ausbau der zuführenden Straße.



Deshalb sei der Stellplatz auf dem westlichen Parkplatz bei der Thermenwelt an der Raiffeisenstraße geschaffen worden. Das Problem: Er kommt nicht wirklich gut an bei Wohnmobilisten, stellt Reinhard Meier von der Bürgerliste fest.



Dabei lasse doch ein Besucher pro Tag 26 Euro in der Stadt. "30 Stellplätze dort zu schaffen, wo sie angenommen werden, würde sich also rechnen", argumentiert Meier. (mte)

Das jedenfalls mag Alois Lukas beobachtet haben: "Hier fahren schließlich im Winter die Lastwagen im Auftrag der Stadt drüber, um die Schneemassen zu entsorgen. Hält die Brücke diese Lastwagen aus, dürften Wohnmobile auch nicht das Problem sein", sagt der CSU-Stadtrat. "Geben wir uns halt mal den Ruck und sanieren diese Brücke", meint Fraktionskollege Hans Sperrer. Vielleicht gebe es gar Fördermittel dafür.Weitere Vorteile sieht Lukas im Fischerfest-Platz, weil die Fläche dort bereits aufgeschüttet und damit vor Hochwasser gut gefeit sei. Zudem liege sie immer noch stadtbad- und innenstadtnah. "Bitte keine Wohnmobilisten im Stadtbad. Nah dran zu sein, muss reichen."Das findet auch Hildegard Ziegler von der SPD: "Ich sehe es kritisch, einen Teil des Stadtbads für Wohnmobilisten abzuzwacken." - "Dann lassen Sie uns den Beschluss doch vertagen", schlägt Stefan Rank von der Bürgerliste dem Ausschuss vor. Er habe von Zuschüssen für Freizeitanlagen gehört, die demnächst abgreifbar wären. Seine Idee: Dieses Geld für die Sanierung der WC-Anlagen im Stadtbad in Kombination mit der Schaffung eines reizvollen Platzes für Wohnmobilisten einzusetzen.Am Ende stimmt der Ausschuss zwar gegen diesen Vorschlag und den Wohnmobilistenplatz im Stadtbad. Aber er erteilt der Verwaltung einstimmig den Auftrag, einen anderen Standort nahe des Stadtbads zu finden und die Kosten dafür inklusive der Sanierung der Brücke hinüber zum Fischerfest-Platz zu ermitteln.