Noch ist eine mögliche Verlängerung der Süd-Ost-Tangente über das Schirchendorf-Gebiet in weiter Ferne. Gerade deshalb flammt die Diskussion, wie die Belastungen in der Vohenstraußer Straße auch bereits kurzfristig verringert werden können, immer wieder auf.

Im Geschwindigkeitsaufkommen ist in der Vohenstraußer Straße keine Ursache für Unfälle zu erkennen. Aus dem Sachstandsbericht der Verwaltung zur Sitzung des HVA

Lange Staus, vor allem in den Zeiträumen vor Schulbeginn am Morgen und am späteren Nachmittag, und dazu der Lärm des Schwerlastverkehrs gehen den Anwohnern und den Anliegern auf die Nerven. Jetzt hat die CSU-Fraktion einen entsprechenden Antrag zur Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses an diesem Donnerstag (14.30 Uhr, Neues Rathaus) eingereicht. Sie fordert von der Verwaltung Vorschläge für Maßnahmen zur Senkung der Belastungen. Die Antworten fallen allerdings ernüchternd aus.So stellt die Verwaltung nach Rücksprache bei der Polizei fest, dass die Vohenstraußer Straße hinsichtlich des Unfallgeschehens als unauffällig anzusehen ist. Die Auswertung der letztjährigen Unfallberichte hat ergeben, dass demnach das Thema Geschwindigkeit bei Unfällen keine Rolle gespielt hat. In der übersichtlichen Straße seien deshalb neue verkehrsrechtliche Beschränkungen weder zulässig noch hilfreich. Abgesehen davon verweist die Verwaltung auf die bereits vorhandene Mittelinsel im Bereich Ortsschild und Biberstraße sowie auf die stadtauswärts parkenden Fahrzeuge und die stadteinwärts angelegten Schutzstreifen für Radfahrer hin. Die Verengung führe zu einem angepassteren Fahrverhalten. Auch die Fußgängerampel auf der Höhe "Am Krumpes" habe eine Reduzierung der Geschwindigkeit zur Folge. Zudem werden in dem Bereich schwerpunktmäßig Kontrollen durchgeführt. Dies soll auch so bleiben, um die Verkehrsteilnehmer entsprechend zu sensibilisieren.Grundsätzlich heißt es im Sachstandsbericht, dass sich der Verkehr in der Vohenstraußer Straße letztlich nur mit einer Ortsumgehung reduzieren lasse. Eine Sperrung für den Schwerlastverkehr sei rechtlich nicht zulässig. Die Straße sei Teil eines größeren Verkehrswegenetzes. Auf ihr konzentriere sich zwangsläufig der aus Osten ankommende Verkehr.