Die Weidener Gewerkschafter lassen nicht locker: Seit Monaten lässt DGB-Regionssekretär Peter Hofmann keine Gelegenheit aus, die Politik auf einen Webfehler bei der Flexi-Rente hinzuweisen - also für alle, die im Vorruhestand oder nach dem Renteneintrittsalter noch etwas dazu verdienen wollen oder müssen.

Doppelter Abzug

"Wer viel verdient hat, kann auch überproportional dazuverdienen", kritisiert Helmut Fiedler die soziale Schieflage. Besonders schlecht kämen gerade die weg, die den Zuverdienst am dringendsten bräuchten: "92 Prozent der Menschen mit Erwerbsminderungsrente kommt die Neuregelung nicht zu gute." Woran es liegt, darüber könne man nur spekulieren. Ismail Ertug, Amberger Abgeordneter im Europa-Parlament, vermutet: "Die Fachleute in den Ministerien haben nicht den Überblick, wenn Berechnungen verschiedener Stellen zusammengeführt werden." Um der sozialen Ungerechtigkeit auf den Grund zu gehen, hat der DGB Anton Mühlhölzl, Berater bei der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd, eingeladen: "Entscheidend für die Berechnung sind die letzten 15 Jahre", erklärt er. Wegen eines Zuverdienstdeckels - der mit zunehmendem letzten Gehalt sinkt, seien alle benachteiligt, die in dieser Lebensphase nicht entsprechend eingezahlt haben - also etwa nur halbtags beschäftigt waren.Mühlhölzls Rechenbeispiel für einen Mann, der zuvor deutlich mehr verdient hat als eine Frau und die nun beide 1500 Euro brutto dazu verdienen: "Aufgrund des Deckels werden der Frau 664 Euro abgezogen, dem Mann nur 390 Euro - der Gesetzgeber wollte den Deckel an den Verdienst koppeln." "Das ist genau das Problem", sagt Petr Arnican kopfschüttelnd. Er berät tschechische Arbeitnehmer in Deutschland. "Diejenigen, die es nötig hätten, mehr dazu zu verdienen, dürfen nicht, und diejenigen, die es nicht brauchen, bekommen kaum Abzüge." Bei Spitzenverdienern könnten auf diese Weise sogar noch Rentenpunkte gesammelt werden. "Ungerecht ist vor allem, dass die Kindererziehungsleistung vor allem von Frauen zu Beginn ihres Erwerbslebens nicht berücksichtigt werden", findet auch Mühlhölzl.Resümee der Gewerkschafter: "Denjenigen, die sich am meisten für die Gesellschaft engagieren, Kinder groß ziehen, ihre Eltern neben der Arbeit pflegen, wird bei der Flexi-Rene am meisten abgezogen", schimpft Hofmann. "Dabei ist klar, dass sie das Geld am dringendsten nötig haben." Der DGB will deshalb bald Antworten aus dem Ministerium: "Ist das wirklich politisch gewollt?"