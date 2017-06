Das Misstrauen ist groß. Zu viele Milliarden fließen jährlich in das schwarze Loch namens Gesundheitssystem. Wieder legen Studien nahe, dass manche Kliniken das Geschäftsmodell "Rücken" für die Sanierung ihrer Finanzen nutzen.



Fachfremde Effekte , die die Abweichung erklären könnten, seien bereits berücksichtigt .

, die die Abweichung erklären könnten, seien bereits .

Die Statistik ordnet die Patienten nach dem Wohnort , nicht nach dem Standort der Klinik zu.

dem , nicht nach dem Standort der Klinik zu.

Auch der demografische Faktor sei berücksichtigt: Unterschiede bei der Alterszusammensetzung seien bereits herausgerechnet.



"Operieren und kassieren"

Mündiger Patient gefordert

Schmerzpatient fordert die OP

Eine Auswertung von Auffälligkeiten bei Klinikdaten der Bertelsmann-Stiftung ergibt: Unter anderem in Bayern wurden 2015 mehr als doppelt so viele Patienten mit der Diagnose Rückenschmerzen in einer Klinik aufgenommen wie acht Jahre zuvor - mit an der Spitze liegen die oberfränkische Stadt Hof und das niederbayerische Freyung-Grafenau. Besonders die Spondylodese, eine Versteifung von zwei oder mehr Wirbelkörpern, steht dort hoch im Kurs. Auch die Zahl der Bandscheiben-Operationen sind signifikant erhöht.Ein Team von Journalisten analysierte zusammen mit Computerexperten des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien im Auftrag des WDR Daten von 130 Millionen Krankenhausaufenthalten auf regionale Auffälligkeiten. Auch sie kommen zu dem Schluss: Besonders in Hessen und Bayern werden überdurchschnittlich viele Patienten am Rücken operiert. Experten vermuten, falsche Anreize im Gesundheitssystem seien dafür verantwortlich.Die ARD-Doku "Operieren und kassieren" (Mediathek) rollt das Thema am Fall von Karin V. auf, die wegen Rückenschmerzen siebenmal operiert worden sei. Das Ergebnis: Sie ist zu 60 Prozent schwerbehindert. Ein Gutachter ist überzeugt: Die vielen Operationen seien nicht notwendig gewesen, sie hätten die Beschwerden der Patientin verschlimmert. Gerade in diesem hochsensiblem Bereich, wo Gesundheit und Leben auf dem Spiel stehen, ist das Vertrauen zwischen Patienten und Ärzten besonders wichtig.Deshalb rät, zur Besonnenheit: "Als niedergelassener Kollege bin ich in den Prozess eher vom Standpunkt des ambulanten Behandlers eingebunden, kann aber die Verläufe gut mit beobachten und bringe Verständnis für die Kollegen in der Klinik mit", sagt der Weidener Internist. "Aus meiner Praxis weiß ich, dass die Entscheidung, ob operiert wird, sich aus einem komplizierten Motivbündel zusammensetzt." Schließlich kämen die Patienten zuerst zum Haus- oder Facharzt, wo die erste Meinung eingeholt würde. "Dennoch muss man mit diesen Zahlen arbeiten", sagt auch Rechl. "Wir brauchen eine Versorgungsqualität, die in allen Regionen bei allen spezifischen Unterschieden so gleich wie möglich ist."Einzelfälle bestätigten, dass nicht immer im Sinne des Patientenwohls entschieden werde. "Natürlich kann es für einzelne Kliniken wirtschaftlicher sein, sich auf Operationen zu spezialisieren, weil sie das besser organisieren können." Der Anreiz, Wettbewerb zu schaffen, sei noch nicht verwerflich. "Wenn die Indikationsstellung stimmt, ist das o.k." Deshalb sei die Mündigkeit des Patienten so wichtig: "Er hat Anspruch auf eine Zweitmeinung." Wenn zwei unabhängige Experten bestätigten, dass eine OP zielführend sei, räume das Zweifel aus - wenn dabei keine Eigeninteressen im Spiel sind.___In den zwei Beiträgen unten stellen wir die Position der Krankenkasse und eines Rückenspezialisten gegenüber.__________________________________________

Pro „schonende Operationen“: Orthopäde Dr. Fortun Kretzer fordert Kosten-Nutzen-Analyse

„Die Indikationsschwelle sinkt“

Dr. Fortun Kretzer hat sich auf die minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert: "Die Methode habe ich von einem Holländer gelernt", erzählt der Facharzt für Orthopädie. "Der hat in seiner Privatklinik riesigen Zulauf." Der wissenschaftliche Fortschritt und schonendere Behandlungsmethoden seien ein Grund für die Zunahme von Operationen. Man spreche volkstümlich von Kreuzschmerz, nach veralteter Lehrmeinung eingeteilt in spezifisch - etwa durch Tumor hervorgerufen - und unspezifisch: "Das betrifft alles andere.""Aber gerade an der Wirbelsäule gibt es keine einfache Diagnose", sagt das Mitglied der Neutraublinger Praxisgemeinschaft Medartes. "Es gibt eine Vielzahl empfindlicher Veränderungen - Muskelerkrankungen, Gelenkarthrose, Rheuma, Bandscheibenvorfälle, degenerative Verformungen, Verengung des Rückenmarkskanals", zählt Kretzer auf. "Meine Frau leidet an so was und hat lange gezögert, sich operieren zu lassen." Um Kunden müsse die Praxis nicht werben: "Die Patienten warten oft drei Monate auf einen Termin."Die Betroffenen kämen meist erst in die Praxis, wenn es für konservative Methoden zu spät sei. "Die Wirbelsäulenschmerzen nehmen zu," sagt Kretzer, "der Schmerz wird chronisch - ein neues Feld, das wir beackern." Wenn man ohne OP kein befriedigendes Ergebnis erziele, steige der Druck: "Der Patient fordert das ein."Dabei sieht der Sportmediziner manche Methoden in seiner Zunft durchaus kritisch: "Wenn du einen Hammer in der Hand hast, sieht alles aus wie ein Nagel", sagt er. "Der Unfallchirurg versteift die Wirbelsäule, weil er's gelernt hat." Das sei auch sehr erfolgreich bei einer frischen Verletzung. "Der Patient kann am nächsten Tag wieder rumlaufen." Aber: "Je älter die Verletzung, desto weniger erfolgreich die Methode.".Die Forschungslage sei gespalten: "Das eine Lager tendiert zur Schmerztherapie, der andere Teil hat sich zu den Unfallchirurgen verlagert." Eine durchaus problematische Entwicklung: "Man hat den Schmerzspezialisten, der von der Anatomie keine Ahnung hat, und den brillanten Chirurgen, der sich für die komplexe psychosoziale Situation nicht interessiert." Gemeinschaftspraxen mit verschiedenen Experten hätten da Vorteile: "Wir beraten uns in Konferenzen und diskutieren die Fälle aus unterschiedlicher Perspektive."Eine Trennung zwischen Diagnosesteller und Operateur hält Kretzer für bedingt tauglich: "Wer nicht operiert, kann den Überblick nicht haben, was aktuell machbar ist." Grundsätzlich sei er für die Einholung einer Zweitmeinung: "Aber leider kann auch das missbraucht werden, um Operationen in die eigene Klinik zu holen."Richtig sei, dass nicht jede OP eine 100-prozentige Heilung gewährleiste. "Zufriedene Patienten sehen Sie in der Regel nicht mehr, unzufriedene bezweifeln die Kompetenz des Operateurs." Umgekehrt könne man auch verklagt werden, wenn man zu spät operiere: "Das widerfährt gerade einem Neurochirurgen."Um Enttäuschungen und Kosten zu vermeiden, empfiehlt Kretzer: "Genauer hinschauen - wie viel bringt mir eine Operation? Wann ist der Patient wieder arbeitsfähig? Da hätte ich gerne mehr Forschungsergebnisse, die würden allen helfen."____________________________________________________________________

Kontra „schnelle Operationen“: AOK-Direktor Jürgen Spickenreuther sieht auch die Patienten in der Pflicht

Zu wenig Ursachenanalyse

Masse statt Marge

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) warnt: Es gebe zu wenig Versorgungsforschung, um die Ergebnisse ausführlich bewerten zu können, sagt Annette Busley, Bereichsleiterin Medizinische Versorgung des MDS. "Fakt ist: Wir wissen nicht, was eine ,gute Zahl' an Eingriffen wäre."Aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sind regionale Auffälligkeiten kein Indiz für Missstände im Gesundheitssystem. Regionale Unterschiede könnten viele Ursachen haben: unterschiedliche Grunderkrankungen der Patienten, oder Lehrmeinungen der Ärzte, aber auch unterschiedliche Erfahrungen der Menschen vor Ort, sagt Joachim Odenbach, Pressesprecher der DKG.Dennoch ließen sich die Ergebnisse der Studie nicht so einfach wegwischen, findet Jürgen Spickenreuther, Direktor der AOK Weiden. "Die Bertelsmann-Stiftung arbeitet wissenschaftlich - und die Zahlen lösen Unbehagen aus." Er glaube zwar nicht, dass in den Kliniken im großen Stil unseriös gearbeitet werde, aber: "Die Indikationsschwelle sinkt."Zu kurz kommt dem Kassenexperten die Ursachenanalyse: "Es wird zu viel an den Symptomen herumgedoktert und zu wenig gegen die Ursachen wie Bewegungsmangel und unergonomische Arbeitsplätze getan." Im bewegungsarmen Arbeitsumfeld sei es unerlässlich, die Rückenmuskulatur zu trainieren.Deshalb setze die AOK auf Prävention: "Die Lebensqualität lässt sich damit bis ins hohe Alter erhalten." Aber es gebe auch Patienten, die den bequemeren Weg gehen wollten: "Manche greifen lieber zum Medikament, und wenn das nicht mehr hilft, wollen sie operiert werden."Man solle sich aber klar machen, dass die Rücken-OP in den seltensten Fällen zu optimalen Ergebnissen führe. "Die Versteifung ist ein massiver Eingriff, man muss weiter mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen rechnen." Patienten seien Teil des Systems. "Wenn jemand Schmerzen hat, will er schnell operiert werden." das kenne Spickenreuther aus eigener Erfahrung. "Ich habe bei einem Kreuzbandriss auch auf eine schnelle OP gedrängt - im Nachhinein betrachtet, war das nicht meine beste Entscheidung."Aber natürlich gebe es auch Krankheitsbilder, bei denen die OP sinnvoll sein könne. "Wir haben Leitlinien, Indikationen, ab wann Operationen angezeigt sind." Aus der Sicht der Kasse sollten Diagnoseersteller und Operateur nicht die selbe Person sein. Der Hausarzt sei nicht die schlechteste Adresse, um eine Ersteinschätzung abzugeben. "Man sollte sichergehen, konservative Möglichkeiten auszuschöpfen."Die Realität sehe leider anders aus: "Im Krankenhausstrukturgesetz (KHSG 2016) wurde für ,mengenanfällige' Krankenhausleistungen - wie operative und konservative Wirbelsäulenbehandlungen - ein eigener Passus geschaffen." Trotz finanzieller Herunterstufung zum 1. Januar 2017 sei kein Mengeneinbruch festzustellen - aktuell nähmen die Operationen zu. Spickenreuthers Hypothese: "Die gesunkene Marge wird durch gestiegene Menge ausgeglichen."