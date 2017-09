Mit martialischer Rhetorik nahm sich Donald Trump bei der UN-Vollversammlung Nordkorea ("völlige Zerstörung"), Iran ("Schurkenstaat") und Venezuela ("Situation völlig inakzeptabel") zur Brust. Ob der US-Präsident damit Veränderungen bewirken wird? Der Einsatz des schweren Säbels - der militärischen Option - den unberechenbaren nordkoreanischen Diktator so zur Räson zu bringen, würde in Südostasien einen Flächenbrand entfachen. Ein jüngstes grenznahes Manöver der Schutzmacht China mit Russland entspricht weit mehr als nur bloßer Symbolik; es ist als demonstrative Warnung an die USA zu verstehen: Finger weg von Nordkorea.

Vor dem Hintergrund des Irak-Desasters mit mehr als zwei Billionen Dollar Kosten ist es unwahrscheinlich, dass die USA nun auch gegen den hochgerüsteten Iran die militärische Option wählen. Der gesamte nahe und mittlere Osten wirkt bereits in hohem Maß destabilisiert und zerbrechlich. Russland spielt heute in der Region aktiv militärisch mit - und wird auf alle strategischen Macht-Veränderungen reagieren. Bleibt noch Venezuela quasi im südamerikanischen "Hinterhof" der USA: Wie Beispiele in der jüngsten Weltgeschichte zeigen, wäre es keine Überraschung, wenn das Land eines nicht fernen Tages implodiert - so verelendet hat es die sozialistische Regierung.Die Zeiten eines Weltpolizisten USA - als es reichte, vor unbotmäßigen Ländern Flugzeugträger kreuzen zu lassen - sind vorbei. Mit China ist ein dritter militärischer Global Player auf den Plan getreten, ganz abgesehen von weiteren Atommächten wie Indien. In dieser komplexen Weltlage könnte den UN eine neue Rolle erwachsen. Die von Trump kritisierte Ineffizienz legt sich jedoch wie Mehltau auf die Vereinten Nationen, die eigentlich so dringlich als ordnende Institution gebraucht werden.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de