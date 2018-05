Deutschland verzeichnet die niedrigste Kriminalitätsrate seit 30 Jahren - und dennoch ist die gefühlte Unsicherheit in der Bevölkerung enorm. Ein Widerspruch? Allgegenwärtig ist in der Bevölkerung die Sorge vor Wohnungseinbrüchen; daran ändert auch der spürbare Rückgang auf hohem Niveau nichts.

Das Minus bei diesem Delikt, das vor allem an der Psyche der Opfer rührt, geht in erster Linie auf die Zerschlagung einer internationalen, Hunderte-starken Einbrecherbande zurück. Die nach wie vor lächerliche Aufklärungsquote von 17,8 Prozent liefert eine Steilvorlage für das Unbehagen und subtile Ängste. Lange hinkten die Möglichkeiten der Polizei den hoch gerüsteten, mobilen Einbrecher-Kommandos hinter her - und der laue "Strafverfolgungsdruck" lud die Täter nach Deutschland förmlich ein.Ob der hohe Anteil von ausländischen Tatverdächtigen dieser nicht greifbaren Unsicherheit Vorschub leistet? Tatsache ist, dass gerade bei Rauschgift- und religiös motivierten Delikten die Zuwanderer ein großes Feld bestellen. Dazu kommt, dass die Polizei, die eigentlich schützen soll, immer mehr selber zum Opfer wird.