Bei den ersten Duellen im Verlagshaus der Oberpfalz-Medien schenkten sich die Direktkandidaten zum Bundestag nichts. Auch am zweiten Tag gab es freundliche Worte für den Mitbewerber und klare Aussagen zur eigenen politischen Position.

Weitere Termine Mittwoch, 13. September

12 Uhr: Tina Winklmann (Grüne)und Frank Aumeier (FW)

20 Uhr: Marius Josef Brey (Linke)und Dr. Stefan Scheingraber (ÖDP)

Donnerstag, 14. September

12 Uhr: Karl Holmeier (CSU) undMarianne Schieder (SPD)

Freitag, 15. September

9 Uhr: Albert Rupprecht (CSU)und Uli Grötsch (SPD)

Zu Gast war am Dienstag Karl Meier (Freie Wähler). Er diskutierte mit Christian Meier (Die Linke) über Mindestlohn, Polizei und innere Sicherheit, die Situation von Flüchtlingen und eine Reichensteuer.Die beiden Kandidaten in EinzelinterviewsEbenfalls aus dem Wahlkreis Weiden traten Gisela Helgath (Grüne) und Martin Hoffmann (FDP) vor die Kamera für den Live-Stream der Oberpfalzmedien.Die beiden Kandidaten in Einzelinterviews