Die Rededuelle gehen in die nächste Runde. Direktkandidaten für die Bundestagswahl stellen sich den Fragen der Leser und der Redaktion. Nach einer Kurzvorstellung und einem Einzelinterview treffen die Bewerber um die Stimmen aufeinander. Sie beantworten Fragen zu Rente, Steuern, innerer Sicherheit sowie Umgang mit Flüchtlingen.

Bisher trafen die Kandidaten aus dem Wahlkreis Amberg-Neumarkt aufeinender sowie vier Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Weiden. Marius Josef Brey (Linke) und Dr. Stefan Scheingraber (ÖDP) folgen am heutigen Mittwoch um 20 Uhr. Morgen diskutiert um 12 Uhr Karl Holmeier (CSU) mit Marianne Schieder (SPD) bevor am Freitag, 15. September, um 9 Uhr Albert Rupprecht (CSU) und Uli Grötsch (SPD) im Live-Stream bei den Oberpfalzmedien zu Gast sind.Die Kandidaten in Einzelinterviews