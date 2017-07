Gibt es in Weiden einen Bedarf für Kinderbetreuung bis 20 Uhr? Das Jugendamt und viele Erzieherinnen meinen: "Nein". Vertreter von Jobcenter und der SPD sagen: "Ja". Das Thema löst im Jugendhilfeausschuss eifrige Diskussionen aus.

Angebot wird nicht genutzt

Kindeswohl an erster Stelle

Anlass dafür war ein Antrag der SPD-Fraktion: Zumindest zwei Träger von Weidener Kitas sollten die Öffnung in den Randzeiten ausweiten. Sinnvoll wäre es - so die Genossen - Betreuungzeiten von 6.30 bis 20.30 Uhr abzudecken.Ein entsprechender Vorbericht im "Neuen Tag" führte bei Jugendamtsleiterin Bärbel Otto zu einer Flut von Telefonanrufen. "Es war noch kein Shitstorm, aber es ging fast schon in die Richtung", erklärte sie in der Sitzung am Mittwoch. Die Anruferinnen: Vor allem Fachkräfte. Sie sprachen laut Otto von Kindeswohlgefährdung und es fiel auch ein Satz im Sinne von: "Wir haben schon genug gestörte Kinder."Dabei ist die ganze Aufregung für die Jugendamtsleiterin völlig unnötig. Denn: "Wir haben dieses Angebot längst. Alle Kitas arbeiten bedarfsorientiert, auch das städtische Kinderhaus Tohuwabohu." Die Einrichtungen würden jährlich Umfragen machen und die Öffnungszeiten dann nach dem Bedarf der Eltern ausrichten. Das Ergebnis: "Die meisten Einrichtungen haben ihre Zeiten reduziert. Einige sogar auf 15 Uhr, weil kein Bedarf da ist." Selbst in der Krippe der Johanniter am Klinikum sei um 16 Uhr Schluss, obwohl die Öffnung bis 20 Uhr angeboten werde. Otto: "Und das Klinikum ist ein großer Dienstleistungsbetrieb mit Schichtarbeit." Doch nur die Öffnung morgens um 6 Uhr sei gefragt.Josef Gebhardt hielt dagegen. Er selbst sei zwar "gespalten", in der Frage, ob Kindeswohl oder Elternwünsche hier Vorrang haben sollten. Doch an seine SPD-Kolleginnen sei der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten mehrfach "stark herangetragen" worden, unter anderem von Fachpersonal aus Jobcenter und Arbeitsagentur. Natürlich sollten nicht alle Kitas länger öffnen. "Aber man könnte das mit zwei Einrichtungen doch mal ausprobieren."Volle Unterstützung fand Gebhardt bei CSU-Kollegin Stefanie Sperrer. "Ich fand den SPD-Antrag sehr, sehr gut." Viele Geschäfte hätten bis 19 Uhr geöffnet. Viele Mütter könnten aber nur von 8 bis 13 Uhr arbeiten, weil ihre Kinder in dieser Zeit betreut würden. "Wir selbst konnten deshalb schon viele junge Mütter nicht einstellen", berichtete sie aus ihrer beruflichen Praxis. Was sie überraschte, war, dass die von einigen Einrichtungen angebotenen längeren Öffnungszeiten nicht angenommen wurden."Oberste Prämisse für uns ist das Wohl des Kindes und nicht das Wohl der Eltern oder des Betriebs", gab Bärbel Otto zu bedenken. Wenn eine Erzieherin zur wichtigsten Bindungsperson für ein Kind werde, könne das problematisch werden. "Zum Beispiel wenn das Kind nachts Zuhause schreit und die Eltern können es nicht beruhigen." Kinder, die eine gute Bindung zu ihren Eltern haben, "nehmen in einer Krippe keinen Schaden", erklärte Gunter Hannig, Leiter der Erziehungsberatungsstelle Weiden-Neustadt, dazu. Das sei aber nicht immer so und deshalb müsse jeder Fall für sich betrachtet werden. Er wird in einer der nächsten Sitzungen über das Thema Eltern-Kind-Bindung referieren."Wir müssen aufhören zu denken, das Kindeswohl ist gefährdet, wenn eine Mutter arbeitet", appellierte Ursula Barrois (Initiative e. V.). Genauso wenig gelte immer: Eltern, die Zuhause sind, entwickeln die Bildung ihrer Kinder. "Für uns ist das Thema Randzeiten sehr wichtig", bestätigte Stefanie Meier, Integrationsfachkraft am Jobcenter, Gebhardts Ausführungen. Wenn Kursteilnehmer demnächst in die Arbeit wechselten, wären sicher viele bis 19 oder 20 Uhr gefordert. Ziel sei letztlich nicht die Kinderbetreuung von 8 bis 20 Uhr, sondern zum Beispiel von 13 bis 20 Uhr. "Die Kinder sollen sehen, Arbeit gehört zur Elternschaft dazu!""Wir haben auch noch die Tagespflege und ab 2018 höchstwahrscheinlich sogar eine Großtagespflege in Weiden", verwies Bärbel Otto auf Alternativen zur Kita. Einen akuten Handlungsbedarf für verlängerte Öffnungszeiten sah der Ausschuss letztlich nicht. Wichtig wäre es allerdings, die Möglichkeit von verlängerten Öffnungszeiten besser publik zu machen, meinte Bürgermeister Lothar Höher als Sitzungsleiter.