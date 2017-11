Eigentlich sollte es nur eine Diskussion über das Verhältnis von Politik und Religion werden. Weil aber Vertreter verschiedenster Religionen am Podium sitzen, öffnen sich Türen zu völlig unterschiedlichen Religionswelten und Sichten auf die Gesellschaft.

"Wieviel Religion verträgt die Politik?" war die Ausgangsfrage für eine Podiumsdiskussion im Rahmen der Ausstellung "Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos". Es diskutierten der Islamwissenschaftler Peter Spiewok von der Universität Erlangen, der Rabbiner Dannyel Morag aus Hof, der Religionspädagoge Professor Thomas Kothmann von der Universität Regensburg sowie die Landtagsabgeordneten Annette Karl und Tobias Reis. Rainer Oechslen von der Evangelischen Landeskirche Bayern moderierte die Runde.Der Islamwissenschaftler Spiewok ging hauptsächlich auf das Verhältnis zwischen der deutschen und hier lebenden islamischen Gesellschaft ein. "Muslime leiden darunter, wie sie wahrgenommen werden", stellte Spiewok generell fest. Zeigten sie sich öffentlich, zum Beispiel weil sie eine Moschee bauen wollten, müsse man nicht lang auf Vorwürfe warten: Der Islam wolle die Gesellschaft umformen. Zögen sie sich zurück, würde ihnen die Bildung von Parallelgesellschaften vorgehalten.Zusammenfassend stellte Spiewok fest: "Die Gesellschaft tut sich schwer, den Islam als Normalität anzuerkennen." Er ergänzte: "Die muslimischen Institutionen und Gemeinden bekennen sich prinzipiell zu dieser Demokratie und ihrer Gesellschaft." Die Gesamtgesellschaft sollte den Muslimen mehr Wertschätzung entgegenbringen, "aber auch die Muslime müssen ihre Hausaufgaben machen." Widerspruch erhielt der Islamwissenschaftler für seine Forderung, die deutsche Politik solle sich für eine einheitliche Dachorganisation der Islamverbände einsetzen. "Das ist eine Bringschuld der Muslime", meinte Abgeordnete Karl. Sie nahm zuvor ausführlich Stellung zum Verhältnis von Politik und Kirche: "Die Würde des Menschen ist in der Gottesebenbildlichkeit begründet", sagte sie, und ergänzte: "Wenn alle Menschen gleich sind, hat dies Auswirkungen auf Bildungs- und Sozialpolitik." Karl wünschte sich stärkeren christlichen Einfluss auf die Politik, aber keine Kirche "als Lobby."Die christlichen Überzeugungen, die der Jugend mitgegeben werden, "sollten auch in den politischen Prozess eingebracht werden", meinte Abgeordneter Reis. Er möchte, dass die Kirche die Politik noch mehr fordert und stellte fest: "Wir haben als CSU den Anspruch unseren christlichen Überzeugungen zum Durchbruch zu verhelfen."Allerdings müsse manchmal ein Ausgleich gesucht werden, so zum Beispiel bei der Integration der Flüchtlinge, denn die Integrationskraft der Gesellschaft dürfe nicht überfordert werden. Die Politik brauche die Religion, betonte Religionswissenschaftler Kothmann, "damit sie nicht totalitär werde." Auch lebe die Politik "von der moralischen Substanz des Einzelnen" und die Kirchen seien Moralstifter. Aufgabe der Politik sei es, im Interesse des Gemeinwohls an der Präsenz der Religionen in Gesellschaft und Schule festzuhalten.Eine völlig andere Sichtweise hatte Rabbi Morag. Für ihn bestimmen die jüdischen Glaubensvorschriften das ganze individuelle Leben. "Wir sind festgebunden", stellte er fest und zeigte als Beispiel die zweistündige Gebetspause in der Mittagszeit im Parlament Israels auf. Ultraorthodoxe würden nicht einmal einer Frau die Hand geben. Diskutiert wurde auch über das Kirchenasyl. Für Karl "darf es keine rechtsfreien Räume geben", lediglich Denkpausen. Sie meinte: "Im letzten Jahr sollte mit einem Zeichen der Stärke ein Exempel statuiert werden."