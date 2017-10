Militäreinsätze, Geheimdienstoperationen, provokative Glaubensfragen. Das Bild von Israel in der Öffentlichkeit ist vielfältig und nicht immer im Sinne des Landes. Doron Schneider kennt das Land wie kaum ein anderer und scheut sich nicht, in seinem Buch zu kontroversen Fragen Stellung zu beziehen. Dabei ist es ihm ein Herzensanliegen, Verständnis und Liebe für das Volk Israel zu wecken.

Am Donnerstagabend stellte der Publizist in der Buchhandlung "Stangl & Taubald" seine Arbeit "Israel - mehr als man denkt" vor. Seinen Vortrag garnierte er mit Ausflügen ins Alte Testament. "Die meisten Palästinenser in Israel wollen gar kein selbstständiges Palästina", erklärte Schneider. Er glaube nämlich, wie viele Palästinenser auch, dass ein eigenständiges Palästina ein Vakuum schaffen würde, das von radikalen Gruppen und Terrororganisationen ausgefüllt werde.In Palästina herrsche eine komplexe Situation. "Bei uns prallen zwei Mentalitäten zusammen. Das werdet ihr hier noch lernen müssen." Die arabische Kultur sei eben eine ganz andere. "Wenn Du einem Araber etwas Gutes tust, dann schätzt er das nicht so wie ein Mensch aus dem Westen. Er interpretiert das sofort als Angst." Wenn man dies wisse, könne man vielleicht besser miteinander auskommen. Die meisten Palästinenser - "1,5 Millionen sind eigentlich kein Hindernis" - wollten den Status quo behalten, weil es ihnen in Israel einfach besser gehe als unter dem Kommando der Hamas. "Und wir bemühen uns um gutnachbarschaftliche Beziehungen. Wir schlagen uns nicht die Köpfe ein, sondern kommen gut miteinander aus."Ein palästinensischer Staat würde laut Schneider eines bedeuten: Eine ethnische Säuberung der neuen Gebiete für ein judenfreies Palästina. Die öffentliche Debatte und die ständigen Vorwürfe der Öffentlichkeit, angeheizt von Exil-Palästinensern, Israel habe das Land beschlagnahmt oder gar gestohlen, seien absurd. 90 Prozent der palästinensischen Flüchtlinge, die mit Schlüsseln von Häusern ihrer Großväter in Händen die Rückgabe ihrer Immobilien einforderten, hätten vor ihrer Flucht aus Israel noch nie einen Israeli in Uniform gesehen. Unmittelbar nach der Gründung des Staates Israel seien sie nämlich dem Aufruf der Nachbarländer gefolgt, das Land zu verlassen, damit sie nicht arabischen Bomben auf Israel zum Opfer fielen. Zur Rückkehr kam es nicht.Die restlichen zehn Prozent der Flüchtlinge seien von den Israelis dann wirklich aus ihren Häusern vertrieben worden, weil sie mit dem Feind kooperiert und Minen gelegt hätten, obwohl vorher ein Aufruf über deren Bürgermeister ergangen sei, dies nicht zu tun. "Sie haben sich am Kampf gegen Israel beteiligt." Auch unter den Juden habe es Flüchtlinge gegeben: 900 000 in Marokko, Jemen und Ägypten. "Haben Sie jemals Juden jammern gehört? Was hat man uns in den letzten 2000 Jahren angetan? Wir hätten auch schmollen können." Stattdessen: "Wir haben aus einem Sumpf und einer Wüste ein Paradies aufgebaut."