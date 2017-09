Es ist vollbracht. Mit der Debatte zwischen Stefan Scheingraber (ÖDP) und Marius Josef Brey ist die Serie mit Duellen oder Duetten der Direktkandidaten abgeschlossen.

Ob Mindestlohn oder menschenwürdige Rente: Beide Parteien möchten bei unteren Einkommensschichten deutlich nachbessern.



Bei der Zähmung des Kapitalismus: Beide setzen eher auf Fairtrade als auf weitere „neoliberale“ Abkommen wie TTIP oder Ceta.



Bei der Flüchtlingspolitik: Beide plädieren für eine dezentrale Unterbringung.



Und auch in der Umweltpolitik: Raus aus Atom und Kohle, hin zur dezentralen Energieversorgung.

Es geht auch ohne Parteisprech. Statt „Haut ab“ besser „Hut ab“ vor den Politikern, die sich bei den Oberfalz-Medien im sachlichen Austausch von Argumenten maßen. Das bayerische Prinzip, „wo g’redt wird, kumma d’Leit zam“ bewährt sich auch in der Politik.Wie bei den anderen bunt gemischten Paarungen, ist auch zwischen Marius Josef Brey (Linke) und Dr. Stefan Scheingraber (ÖDP) von Berührungsängsten nichts zu spüren: „Er ist unser bester Wahlkämpfer“, sagt der junge Linke (20) augenzwinkernd über den 48-jährigen ehemaligen Chefarzt aus Cham. „Er teilt jeden Post von uns.“ Man diskutiere und respektiere sich.Und auch der frisch gebackene Theologe (Magisterarbeit „Kirchenreformprojekt von Papst Franziskus“) kann nichts Schlechtes über seinen Konkurrenten im Wahlkreis Schwandorf sagen: „Von Roten-Socken-Kampagnen halte ich nichts“, sagt Scheingraber, „Herr Brey ist 1996 geboren, was hat der mit der SED zu tun?“ Und soweit er das sehe, trage dieser auch keine roten Socken. Der einzige grundsätzliche Unterschied: „Er ist bekennender Atheist, aber daran muss man ja auch glauben.“Politisch fanden der Ökodemokrat und der Linke durchaus Gemeinsamkeiten:Die Unterschiede liegen eher im Detail – so wie auch die Differenzierung zwischen ÖDP und Grünen Scheingraber nicht leicht fällt: „Da müsste man auf Themen zurückgreifen, die jetzt keine Rolle mehr spielen.“ Heute sollten alle Parteien mit ökologischem Bewusstsein näher zusammenrücken. „Es schadet nicht, wenn es eine zweite Partei gibt, die diese Positionen vertritt.“ Schließlich gelte es, die Errungenschaften gegen die neuen Klimaleugner zu verteidigen, die sich anschickten, dritte Kraft im Bundestag zu werden. „Wir sind keine Nationaldenker, sondern Globaldenker.“Bei den Linken spielt der Staat eine wichtigere Rolle als im Weltbild der ÖDP, die vom Subsidiaritätsprinzip aus der Katholischen Soziallehre geprägt ist. Brey lehnt etwa ein bedingungsloses Erziehungsgeld, das Scheingraber fordert, ab und will lieber in den Ausbau von Kitas und Kindergärten investieren: „Das klingt für mich nach einem erhöhten Betreuungsgeld der CSU.“ Gerade bei Familien, die es bräuchten, bestehe die Gefahr, dass es nicht ausnahmslos den Kindern zugute käme.Die Kandidaten im Interview