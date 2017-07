"Ladies first" heißt es am Donnerstag im ehrwürdigen Hans-Bauer-Kultursaal. Drei Frauen und drei Männer erhalten das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt.

Neubau ermöglicht

Liebe zum Handball

"Sie sind aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken", bestätigt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß dem Sextett, das sich seit Jahrzehnten in Vereinen und anderen Institutionen engagiert. Kein Wunder, dass sich neben Verwandten und Freunden auch viele Vertreter der Verbände, aus Politik und Kirche zu der Veranstaltung eingefunden haben.In der Pfarrei Maria Waldrast ist Renate Hirmer bestens bekannt. Seit 40 Jahren hilft sie bei der Durchführung von jahreszeitlichen Festen mit. Seit 1990 gehört sie dem Pfarrgemeinderat an, ist dort Sprecherin des Sachausschusses "Altenarbeit - Senioren" und besucht in dieser Funktion ältere Pfarrangehörige bei Krankheit oder zum Geburtstag. Auch als Leiterin der Seniorenrunde Maria Waldrast kümmert sich Hirmer seit 17 Jahren um ältere Mitbürger. Neben den Clubnachmittagen organisiert sie jährlich zwei Studienfahrten, Advents- und Faschingsfeiern sowie Bastelnachmittage. Für ihre Verdienste wurde Renate Hirmer bereits 2011 mit dem Senioren-Ehrenpreis der Stadt ausgezeichnet. Von 1978 bis 2004 war sie zudem Schriftführerin der KAB Maria Waldrast.Sowohl im Altoberpfälzer Freundeskreis (bis 2010) als auch bei den Weidner Komödiens (seit 2010) war bzw. ist Maria Zielbauer bei Saalvorbereitungen, Kartenvorverkauf, Platzanweisung und Reinigungsarbeiten stets zur Stelle. Sie organisiert Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen und Vereinsausflüge und vertritt die Weidner Komödiens beim Heimatring. "Zusammenfassend darf man Maria Zielbauer als gute Seele des Vereins bezeichnen, deren hochgeschätztes Engagement maßgebend zum Erfolg beiträgt", sagt Seggewiß, der die Auszeichnungen gemeinsam mit Bürgermeister Lothar Höher vornimmt. Maria Zielbauer war außerdem von 1954 bis 1959 2. Kassierin beim VfB Weiden, von 1996 bis 2012 Schatzmeisterin des Altoberpfälzer Freundeskreises und ist seit 2011 stellvertretende Kassiererin der Weidner Komödiens.Als "Hüttenfee" wird Maria Hofmann beim Trachtenverein Almrausch bezeichnet. Für ihn hat sie tatsächlich viele gute Taten vollbracht. Für den Neubau eines Vereinsheims stellte sie "ein rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück neben ihrem Anwesen zur Verfügung und ein entsprechendes zinsloses Darlehen", erinnert Seggewiß. 1996 erfolgte die Einweihung. "Seitdem ist sie der gute Geist in diesem Haus und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Bewirtschaftung." Seit 1989 führt Maria Hofmann zudem die Kasse des Vereins. Auch im 7er- und Kameradschaftsbund ist die Weidenerin vielfältig engagiert. Seit 1996 als Beisitzerin, aber auch als unermüdliche Begleiterin ihres Mannes, der das Amt des Vorsitzenden innehat. Sie organisiert Speisen und Getränke und bedient auch bei den Gartenfesten des Kameradschaftsbunds und der Trachtenvereins. Für das Gartenfest des Heimatrings stellen Maria Hofmann und ihr Ehemann Manfred stets unentgeltlich Garten und Terrasse zur Verfügung. Keine Frage, dass die Geehrte auch hier als Bedienung mithilft."Handball ist seine große Liebe, neben seiner Frau natürlich", verrät Seggewiß über Ernst Werner . Der BLSV-Kreisvorsitzende (seit 1995) setzt sich im Ausschuss "Sport in Schule und Verein" für Gesundheit und Bewegungserziehung ein und ist langjähriges TB-Mitglied. Seit 2008 ist Ernst Werner im Handballverband Vizepräsident für die Lehre und Bildung des Bayerischen Handballverbands und er war Stützpunkttrainer Handball für den Bezirk Ostbayern (1990 bis 2012).Im HC Weiden war Werner aktiv als Abteilungsleiter Jugend, erster und dritter Vorsitzender sowie Trainer der männlichen Jugend. Mit "Haspo" Bayreuth holte er als Trainer den Bayerischen Meistertitel im Jahrgang 1984 und den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft mit der A-Jugend. Als Trainer der ersten Mannschaft von "Haspo" sicherte er mit seinem Team 2006/2007 den Klassenhalt. 2009 und 2012 gewannen seine Teams außerdem die Bayerischen Meisterschaften der Bezirksauswahlmannschaften. Außerdem ist Ernst Werner seit 1993 Beisitzer im Stadtverband für Leibesübungen, seit 2009 Mitglied im Sportbeirat der Stadt und Mitglied der Tennisgemeinschaft. Er betonte: "Ich nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle 160 Vereine im BLSV entgegen."Die "Krawattl-Riege" des TB Weiden ist bekannt. Seit 1990 leitet Erich Kummer die Herren-Hallensportgruppe, die 2016 ihr 60-Jähriges feierte. Der Sportabzeichenprüfer (seit 1978) und Leiter der TB-Abteilung Sportabzeichen (seit 1990) ist auch als Kegler aktiv. Zehn Jahre lang war er 2. Vorsitzender des SKC Germania, bevor er - von 1989 bis heute - das Amt des 1. Vorsitzenden übernahm. Seitdem absolvierte er fast 900 Starts für den Verein, holte einmal den dritten und einmal den zweiten Platz bei den Seniorenvereinsmeisterschaften B und kann bereits 200 Goldwiederholungen beim Bundes-Kegel-Sportabzeichen vorweisen. Für sein Engagement erhielt Kummer 2016 die silberne Bürgermedaille.Um den Oberpfälzer Waldverein hat sich Franz Hüttner verdient gemacht: als Gründungsmitglied der OWV-Jugendgruppe, als Wanderführer (1978 bis 2016), als Volksturmwart (1975 bis 1979), als 1. Markierungswart (1979 bis 2007), als 2. Markierungswart (seit 2007) und bereits seit 1973 als Ausschussmitglied im Vorstand. Er wurde dafür zum Ehrenmitglied ernannt. Viele Jahre lang organisierte Hüttner Waldweihnacht, Turmfest und brachte sich bei der Planung des Arbeitsdienstes im Wanderheim in Ödpielmannsberg ein. Vor 22 Jahren initiierte er den OWV-Musikantenstammtisch, der schon 44 Mal stattgefunden hat. Seit 17 Jahren ist Franz Hüttner außerdem im Kirchenchor von St. Elisabeth aktiv.