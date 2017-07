Elektroautos: Ökobilanz muss stimmen

Es bewegt sich etwas. Aber der Verbrennungsmotor werde nicht von heute auf morgen verschwinden, sagt der ADAC. Elektromobilität alleine reicht nicht.

Die Position des ADAC ist eindeutig: Elektromobilität ist gut, aber Stromerzeugung und Batterieproduktion müssen ausschließlich mit regenerativen Energien arbeiten. Gesagt hat dies Diplom-Ingenieur Jürgen Hildebrandt, Abteilungsleiter Verkehr beim ADAC Nordbayern, bei der regionalen Verkehrstagung des ADAC.Eingeladen waren die Verkehrsreferenten der oberpfälzischen ADAC-Ortsclubs in die Max-Reger-Halle in Weiden. Auf dem Programm standen die wichtigsten Themen, die derzeit die Autofahrer umtreiben. Dazu gehören nicht nur das Elektroauto und der Dieselskandal, sondern auch das autonome Fahren und der Straßenbau in den ländlichen Regionen. Was die Autobahnbehörden derzeit unternehmen, um das Autofahren sicherer und bequemer zu machen, erläuterte Reiner Scharrer von der Autobahndirektion Südbayern.Automatisiertes und vernetztes Fahren sowie eine sogenannte intelligente Infrastruktur würden derzeit im "digitalen Testfeld" der A 9 zwischen Nürnberg und München vorbereitet. Technik- und Digitalisierungsexperten dürften über die Kommunikationsmöglichkeit zwischen Fahrzeugen, das Lkw-Parkleitsystem oder die telematische Falschfahrerwarnung begeistert sein. "Mobilität 4.0" soll getestet werden. Erprobt werden auch die "intelligente Brücke", die hochpräzise digitale Karte mittels 3D-Laserscanning, fahrspurbezogene Geschwindigkeitserfassung sowie die Tank- und Raststätten-Anlage der Zukunft. "Wir richten die Infrastruktur ein, was die Automobilindustrie dazu entwickelt, ist deren Sache", sagt Scharrer. Insgesamt gehe es um eine "Optimierung der Verkehrsdatenerfassung". Wenig Hoffnung machte in einem anderen Vortrag Henner Wasmuth, der Leiter des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach, dass auch im Straßenbau die Planungsprozesse möglichst optimal verlaufen. An seiner Behörde liege es nicht. Aber Gesetzgeber, Bürgerbeteiligungen und Umweltinitiativen würden dazu beitragen, "manchmal in eine Endlosschleife zu geraten". So hätten zum Beispiel Planfeststellungsverfahren "keinen Redaktionsschluss". "Ein Jurist kann sich alles vorstellen, bis hin zum Rückbau, aber der Techniker kapiert das nicht", bedauerte Wasmuth. Nach fünf Jahren Verfahrenszeit bedürfe es einer erneuten "Artenerhebung". An realen regionalen Beispielen zeigte Wasmuth, dass es manchmal um Muscheln, Spinnen, Fledermäuse und um den Schwarzstorch gegangen ist. Während in Deutschland bei Einwendungen im Planfeststellungsverfahren jemand "subjektiv betroffen sein müsse", verlange das EU-Recht diese Voraussetzung nicht.Wasmuth äußerte sich auch zum Thema Kreisverkehr. 31 gebe es in seinem Zuständigkeitsbereich, der die gesamte mittlere und nördliche Oberpfalz umfasst. "Kreisverkehre sind nicht unbegrenzt leistungsfähig." Achsen wie die B 22 oder B 470 sollten jedoch nicht beeinträchtigt werden.