Eine konfessionslose Bewerberin scheidet bei der Auswahl für eine Stelle bei einem kirchlichen Träger aus. Wurde sie dadurch diskriminiert? Der EuGH fällt ein weitreichendes Grundsatzurteil.

10 000 Euro Entschädigung

Gelassenheit in der Region

Luxemburg/Weiden. (dpa/we) Kirchliche Arbeitgeber dürfen nicht bei jeder Stelle von Bewerbern eine Religionszugehörigkeit fordern. Dies hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Dienstag zu einem Fall aus Deutschland entschieden. Zur Bedingung darf die Zugehörigkeit zu einer Konfession nur gemacht werden, wenn dies für die Tätigkeit "objektiv geboten" ist. Außerdem muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. (Rechtssache Nr. C-414/16)Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung hatte in einer Stellenausschreibung für eine befristete Referentenstelle für das Projekt "Parallelberichterstattung zur UN-Antirassismuskonvention" die Zugehörigkeit zu einer protestantischen Kirche gefordert. Bewerber sollten diese auch in ihrem Lebenslauf ausweisen.Eine konfessionslose Bewerberin wurde nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Da sie annahm, sie habe die Stelle wegen ihrer Konfessionslosigkeit nicht bekommen, verklagte sie die evangelische Institution und forderte knapp 10 000 Euro Entschädigung. Der Fall ging in Deutschland mit widersprüchlichen Urteilen durch die Instanzen. Das Bundesarbeitsgericht bat die Kollegen in Luxemburg schließlich um Auslegung des EU-Diskriminierungsverbots. Der EuGH stellte grundsätzlich fest, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie eine Abwägung erfordere zwischen dem kirchlichen Privileg auf Selbstbestimmung und dem Recht eines Bewerbers, nicht wegen der Religion oder Weltanschauung diskriminiert zu werden.Die Abwägung müsse im Fall eines Rechtsstreits eine unabhängige Stelle und letztlich ein Gericht überprüfen können. Kirchen dürften zwar eine "mit der Religion oder Weltanschauung zusammenhängende Anforderung" stellen. Dies gelte aber nur, wenn diese Bedingung bei der jeweiligen Tätigkeit "eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation" darstelle.Bernhard Uhl, Geschäftsführer des Caritasverbandes Weiden-Neustadt/WN, sieht das Urteil gelassen: "Ich kann nur darauf verweisen, dass mir in über 25 Jahren kein einziger Fall erinnerlich ist, bei dem es in dieser Hinsicht Probleme gab. Und wir haben immer auch schon einige Mitarbeiter von der evangelischen Kirche oder konfessionslose beschäftigt; allerdings eben nicht im Verkündigungsdienst." Sein Verband sei allerdings nicht Träger von Schulen oder Kindertagesstätten. Uhl macht deutlich: "Aktuell haben wir sogar jemand muslimischen Glaubens für die Asylberatung eingestellt."Dekan Wenrich Slenczka weist darauf hin, dass im Dekantsbezirk Weiden wie in der evangelischen Kirche insgesamt gewöhnlich die einzelnen Gemeinden Anstellungsträger seien. Die Kirchenzugehörigkeit bei einer Anstellung sei abhängig von der jeweiligen Tätigkeit und den dafür erforderlichen Eignungen. Dazu gebe es laut Slenczka seit vergangenem Jahr neue kirchenrechtliche Regelungen: "Es ist dabei wichtig, zum einen keine religiöse Diskriminierung zuzulassen, zum anderen nicht von jemandem die Identifizierung mit einer Kirche zu verlangen, der er oder sie nicht angehören will."