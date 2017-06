Issy-les-Moulineaux. Weidens französische Partnerstadt hat sich am Sonntag klar für die Partei "En Marche!" (deutsch: Vorwärts) ausgesprochen. Im ersten Durchgang der Parlamentswahl stimmten 42,37 Prozent der Wähler für den Kandidaten Gabriel Attal. Dieser gehört wie Präsident Emmanuel Macron "En Marche!" an. Die Bewerberin Anne-Laure Maleyre der rechts-extremen Front National landet in Issy nur auf Platz sieben (3,23 Prozent).