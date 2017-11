Gleich, wie die Sondierungsgespräche für eine Schwarz-Gelb-Grün-Koalition ausgehen: Nach einem Aufbruch in die Zukunft sieht es bisher nicht aus. Die beteiligten Akteure verhaken sich vielmehr in einem von Ideologie und Starrsinn überfrachteten Klein-Klein: Flankiert von Gehässigkeiten - vor allem aus den Reihen der CSU, jener Partei, die bei Neuwahlen wohl am meisten zu verlieren hätte. "Jamaika" hat seinen Charme und den Zauber des Anfangs bereits verloren.

Zu übermächtig scheint die gemeinsame Angst von Union, FDP und Grünen zu sein, dass all der Konsens und die Kompromisse die eigene Glaubwürdigkeit - quasi die "Corporate Identity" - beschädigen. Sicherlich stehen sich die Parteien in ihrer politischen Grundausrichtung total gegensätzlich gegenüber. Gerade solch eine Gemengelage würde die Chance bergen, mit einem "großen Wurf" Verbindendes zu schaffen. Wo bleiben hier Mut, Kreativität und Fantasie?Wir vermissen Zukunftsthemen wie Bildung, Forschung, Mobilität oder Digitalisierung. Sie berühren den Wohlstand schlechthin. Dabei ist noch nicht über die internationalen Herausforderungen gesprochen: Globalisierung, die auseinander driftende EU, das zunehmend aggressiv auftretende Russland oder die abdankende Großmacht USA, die verstört und auf deren Schutz kein Verlass mehr ist. Die Welt wird ungemütlich, und die politische Elite in Deutschland taktiert.