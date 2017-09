Sieben Bundestagskandidaten sind geladen. Acht kommen. Denn Konrad Dippel hatte vom "Speed-Dating" im Jugendzentrum aus der Zeitung erfahren und will sich ebenfalls den Jugendlichen vorstellen.

Das Jugendforum wollte Erstwählern die Entscheidungsfindung erleichtern und ihnen am Samstag die Möglichkeit geben, die Bundestagsdirektkandidaten kennen zu lernen. Die Flüchtlings- und Arbeitspolitik rückte schnell in den Mittelpunkt. Organisationsleiterin Eva Bauer, Silvia Kusch vom Stadtjugendring und SPD-Stadtrat Florian Graf begrüßten die Teilnehmer. Jeweils eine Viertelstunde war für jede der fünf Runden Speed-Dating vorgesehen. Den Kandidaten blieben drei Minuten, um sich vorzustellen. Die Veranstaltung trug das Bundesprogramm "Demokratie leben!", berichtet Herbert Schmid.Karlheinz Binner erläuterte die Ziele der ÖDP, die sich von den Grünen abgespalten habe. Ihr Hauptanliegen sei der Erhalt einer intakten Umwelt. "Wir dürfen nicht mehr Ressourcen verbrauchen." Viele Volksbegehren gingen von der ÖDP aus. Bei der Flüchtlingskrise stellte Binner das Recht zur Aufnahme heraus. "Es muss einen legalen Weg geben, um ins Land zu kommen. Aber wir brauchen eine neue Asylgesetzgebung."Vor Lohndumping und Verschlechterung der Arbeitswelt warnte Gisela Helgath (Grüne). Die Kandidatin steht für sichere Arbeitsplätze, sauberes Wasser, geschützten Boden und unbelastete Umwelt. Der Flächenverbrauch sei zu senken. So müssten bei Betriebsansiedlungen zunächst Industriebrachen genutzt werden, bevor neue Flächen (Weiden West IV) ausgewiesen werden."Wie wollen Sie die Schere zwischen Arm und Reich schießen?" war die Frage an Christian Weidner (Die Linke). Reiche müssten stärker besteuert werden. Mit den Einnahmen könnte die Bildung gefördert werden, die auch Kindern aus ärmeren Familien die Wege nach oben öffnet. Auch die Infrastruktur müsse gefördert werden. Die Linke nehme keine Spenden von Unternehmen an und sei damit unabhängig. Sie lehne Bundeswehreinsätze ab und sie poche in Koalitionen auf ihre Standpunkte."Warum muss ich beim Pizza-Service für 6,50 Euro arbeiten, wenn der Mindestlohn doch höher ist", fragte ein Gesprächsteilnehmer Uli Grötsch . Dies dürfe nicht sein und es brauche die Überprüfung, sagte der Bundestagsabgeordnete. Die SPD wolle jungen Familien durch unbefristete Arbeitsverhältnisse Planungssicherheit verschaffen. Für Azubis wie Bäcker und Friseusen sollte der Staat die niedrigen Gehälter verbessern, bemängelte ein Jugendlicher. Hier sei die Mindestausbildungsvergütung zur Erhöhung ein Thema."Weshalb will die CSU eine Obergrenze für Flüchtlinge", fragten Erstwähler den Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht . "Unsere Aufnahmekapazität ist an der Grenze des Verkraftbaren", erklärte der Albersriether. Die Integration sei ein humaner Kraftakt. Die Union wolle durch Entwicklungshilfe in den Herkunftsländern gegensteuern. Die Steigerung der Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts werde nicht in die Wiedereinführung der Wehrpflicht münden, sondern das Geld werde in die Bundeswehrausrüstung fließen, versicherte er."Sie haben so feine Fotos auf den Prospekten ihres FDP-Bundesvorsitzenden. Warum sind sie nicht im Unterhemd auf dem Flyer fotografiert?", wollten Jugendliche von Martin Hofmann wissen. "Im Unterhemd? Diese Anblick bleibt meiner Frau vorbehalten", erklärte Hofmann schmunzelnd. Er trete mit der FDP für eine sozialliberale Politik ein. Derzeit schreibe er seine Doktorarbeit zum Thema ländliche Entwicklung. Seine Tätigkeit als Vermögensberater wollte er aufgrund seines Gewissens nicht mehr ausüben. Der "Trainer für Verbraucherbildung" sieht die Bundesregierung in der Pflicht, die Schulen vor Ort zu fördern.Wie wollen Karl Meier und die Freien Wähler der Landflucht begegnen? Die 40 Abgänger des Studiengangs Medizintechnik hätten in der Region kaum Chancen, wenn es in Weiden drei besetzte Stellen am Klinikum gebe, betonte ein Erstwähler. Der Kandidat aus Neustadt plädierte für "Anziehungsmodelle" für Firmen, "wie früher die Zonenrandförderung". Er persönlich möchte "gesunden Menschenverstand" nach Berlin bringen und in der Region Fabriken für Elektromotoren ansiedeln.Etwas verspätet kam der nicht eingeladene, parteilose Kandidat Konrad Dippel zum "Speed-Dating". Der Trabitzer möchte als erster parteifreier Kandidat in den Bundestag einziehen. Er erhielt bereits beachtliche 13,6 Prozent. Er bat die Jugend um die Annahme des Wahlrechtes - ein "heiliges Recht".