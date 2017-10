Seit Generationen ist bekannt, dass Armut und Bildung eng miteinander verknüpft sind. Für die Stadt Weiden ist dieses Thema besonders relevant. "Was muss passieren, damit alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Bildungschancen im Leben haben?" Diese Ausgangsfrage bestimmte den Inhalt einer Fachveranstaltung des Projekts "Jugend stärken im Quartier". In der Hauptsache ging es im Rathaus um Handlungsmöglichkeiten für die Städte und Gemeinden.

Familien allein richten es heute nicht mehr. Professor Ronald Lutz

Dass Handlungsbedarf besteht, machte schon Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seiner Auftaktrede deutlich: "Ohne Bildung ist ein Leben in Armut fast unausweichlich." Für Seggewiß ist das Thema schon deshalb besonders wichtig, weil Weiden zu den Städten in Bayern gehört, in denen es anteilig die meisten Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften gibt. Gerade bei diesem Personenkreis gelte es, den Kreislauf von Kinder- und Jugendarmut und schlechten Bildungschancen zu durchbrechen. Manches sei zwar schon erreicht, aber "bei einigen Schicksalen ist Hopf und Malz verloren". Vor allem wenn Crystal Speed bereits "das Hirn angefressen hat", so Seggewiß mit deutlichen Worten."Gibt es Wege aus der Armut von Kindern und Jugendlichen?", fragte Professor Ronald Lutz von der Fachhochschule Erfurt in seinem Grundsatzreferat. Seine Vorschläge richteten sich hauptsächlich an die Kommunalpolitik. Dabei müsste unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die Armut im Entstehen verhindern, und solchen, die die Folgen der Armut bekämpfen. Gedacht werden müsse "aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen". Drei Ansatzbereiche sah der Wissenschaftler: eine kinder- und jugendfreundliche Wohnumgebung, Bildungsstrukturen, die schon bei Schwangerschaften ansetzen, und einen integrativen Gesamtansatz durch Vernetzung aller beteiligten Stellen.Frühe Investitionen würden sich später um ein Vielfaches rechnen. "Babylotsen für Schwangere" lautete ein konkreter Vorschlag des Professors. Alle Hilfen müssten die Familien kontinuierlich begleiten, zum Beispiel durch Familienpaten. "Familien alleine richten es heute nicht mehr", stellte Lutz fest. Kindertageseinrichtungen müssten zu Familienzentren werden. Ganztagesbetreuung, Integration von Sport- und Kulturvereinen an Schulen sowie kostenlose Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe waren weitere Vorschläge. Bei den Tafeln sollte es sozialpädagogische Unterstützung geben.Armutsprävention müsse Teil der Stadtentwicklung sein. Investitionen sollten nicht dorthin gelenkt werden, wo die Wohlhabenden wohnen. Frühstücke und Schulmahlzeiten lauteten weitere Forderungen. "Brücken" müssten gebaut werden, damit die Kinder sich nicht immer im gleichen Milieu befinden, etwa durch Ferienerlebnisse oder Musikunterricht.Junior-Professorin Brigitte Schels vom Institut für Arbeits- und Berufsforschung untermauerte noch einmal den eindeutigen statistischen Zusammenhang zwischen Armut und geringen Bildungschancen der Kinder. Die Armutsquoten bei Personen unter 25 Jahren hätten im Jahr 2015 bei niedrigem Bildungsstand bei 31,5 Prozent, bei hohem Bildungsstand bei 5,8 gelegen.