(sbü) Eine Standortbestimmung der Gesellschaft steht bei der FDP-Veranstaltung im Alten Eichamt im Mittelpunkt. Aber ein wenig Vorwahlkampf findet auch statt.

Wir machen uns Probleme, worüber man in anderen Ländern lacht. Uli Lechte (FDP)

Zum Thema "Wie können wir die Gesellschaft wieder einen?" hatte der FDP-Kreisverband eingeladen. Dazu sprachen Uli Lechte, Spitzenkandidat der FDP für die Bundestagswahlen in der Oberpfalz, sowie Martin Hofmann, FDP-Wahlkreiskandidat für den Wahlkreis Weiden.Spitzenkandidat Lechte zeichnete ein recht positives Bild über die Gesellschaft in Deutschland, sah aber auch Verbesserungsbedarf. "Eigentlich braucht man die Gesellschaft nicht einen, weil sie einig ist", stellte Lechte zu Beginn seines Vortrags fest. Über die Parteigrenzen hinweg gebe es in Deutschland einen gesellschaftlichen Grundkonsens. Kaum jemand wolle in einem anderen Land leben. "Wir machen uns Probleme, worüber man in anderen Ländern lacht."Lechte forderte auch, dass die Gesellschaft dazu kommen müsse, mehr über die Chancen als über Ängste nachzudenken. Und er stellte in Frage, "ob alles sinnvoll ist, was diskutiert wird". Deutlich machte er dies am Beispiel der Feinstaubproblematik. "So kann man mit den Leuten nicht umgehen", sagte er dazu. Jahrzehntelang habe man den Dieselmotor gefördert: "Aber heute tut man so, als ob die Risiken erst in den letzten Jahren bekannt wurden."Das Thema Flüchtlinge sollte man nicht "aufbauschen". Der Populismus, zum Beispiel der des Viktor Orban, sei eher eine Gefahr für unser Leben. Auch baue sich in Deutschland die Politikverdrossenheit ab. 4000 neue Mitglieder hätte die FDP in den letzten Monaten zu verzeichnen. Wirtschaftswachstum bringe für die Mehrheit der Menschen den Wohlstand. Mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau "kann man viel bewegen". Im Arbeitsagenturbezirk Weiden herrsche nahezu Vollbeschäftigung. "Was die Eltern aufgebaut haben, müssen wir in die Zukunft tragen", schlug Wahlkreiskandidat Hofmann vor.Durch Argumente und Gegenfragen sollte einer negativen Entwicklung in den sozialen Medien entgegengetreten werden. Er warnte davor, dass "aus Worten Taten werden". Einige politische Forderungen waren in Referaten auch noch enthalten. "Jobs in der Pflege müssen dringend attraktiver gemacht werden", zählte Lechte ebenso dazu wie Bürokratieabbau, die steuerliche Freistellung des Ersteigenheims, Abschaffung des Solidaritätsbeitrags. Schon seit langem habe sich die FDP für die Verschiebung des Eintritts des Spitzensteuersatzes eingesetzt. Das Thema soziale Gerechtigkeit wäre erst jetzt von der SPD entdeckt worden, dabei stellte diese Partei seit vielen Jahren die Arbeits- und Sozialminister.Mit der "Ich-AG" sei "eine gesellschaftspolitische Bombe gebastelt worden", weil Betroffene sich privat versichern mussten. Im Falle des Attentäters Amri sieht Lechte kein Gesetzes-, sondern eine Vollzugsdefizit. Wahlkreiskandidat Hofmann will Stipendien auch für die betriebliche Berufsausbildung.