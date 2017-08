Seit Mittwoch, 10.06 Uhr, hat die Stadt Weiden mit Oliver Seidel einen neuen Bau- und Planungsdezernenten. Nach seiner einstimmigen Wahl zum berufsmäßigen Stadtrat unterzeichnet er die Annahme-Erklärung.

Bitte um Unterstützung

Erfahrung ergänzt

Die Nachfolge von Hansjörg Bohm tritt der 42-jährige Architekt, bisher an der Regierung der Oberpfalz tätig, im Herbst an. Dann endet die einjährige Vakanz an dieser Schlüsselstelle in der Stadtverwaltung. Weiden habe mit Seidel einen fachlich versierten Architekten bekommen, der auch Erfahrung aus verschiedenen Behörden mitbringe, betont OB Kurt Seggewiß zu Beginn der Personalentscheidung im Ferienausschuss.Seidel wiederum zeigt sich von der einstimmigen Wahl zum berufsmäßigen Stadtrat, der - für zunächst sechs Jahre - mit der Leitung des Bau- und Planungsdezernates beauftragt ist, sichtlich gerührt und "von der Eindeutigkeit der Wahl überwältigt". Er freue sich auf die anstehenden Aufgaben, die neuen Kollegen und auf einen diskutierfreudigen Stadtrat. Ein gesunder Streit sei immer belebend, wenn er auf der Sachebene bleibe, stellt der neue Bau- und Planungsdezernent fest. Zugleich betont er: "Ein Einzelkämpfer kann nur wenig erreichen. Ich bin auf Unterstützung und die Zusammenarbeit angewiesen, auch über die Schnittstellen zu den anderen Dezernaten hinaus."Er halte kritische Fragen aus, versichert Seidel schon im Vorfeld. Somit kann sowohl die Vorstellungs- als auch die Fragerunde im öffentlichen Teil der Sitzung des Ferienausschusses über die Bühne gehen. "Wieso Weiden? Sie hätten sich auch in Gelsenkirchen bewerben können", fragt Theo Klotz (Bürgerliste) den gebürtigen Berliner. Und der erklärt, dass er längst in der Oberpfalz Wurzeln geschlagen habe, seit zehn Jahren im Landkreis Regensburg wohne, hier mit seiner Lebensgefährtin nicht nur Haus, sondern auch zwei gemeinsame Söhne habe. Vor allem aber reize die facettenreiche Herausforderung, die Gestaltungsmöglichkeit, die ihm die neue Aufgabe in Weiden biete. Es stünden zahlreiche Sanierungen, die Novellierungen von Stadtentwicklungskonzept und Flächennutzungsplan, also fordernde Projekte, an. Und: Als Zentrum der Nordoberpfalz habe Weiden durchaus viele Potenziale zu bieten.Ob er Erfahrung im Budgetmanagement habe, will SPD-Fraktionschef Roland Richter vom Kandidaten wissen. Über acht Jahre habe er, so Seidel, am Staatlichen Bauamt Regensburg die Baumaßnahmen an der Universität bis hin zur Gesamtentwicklung des Campus' sowie die Sanierungen an den Uni-Gebäuden mit einem Volumen von 110 Millionen Euro betreut. Und er verfüge durchaus über betriebswirtschaftliche Kenntnisse: "Ich habe eine Ausbildung als Steuerfachangestellter." Seit gut eineinhalb Jahren an der Regierung der Oberpfalz, zuständig für den kommunalen Wohnungsbau, habe er seinen Erfahrungsschatz im Umgang mit kommunalen Entscheidungsträgern ergänzen können."Ziehen Sie nach Weiden?", bohrt Gisela Helgath (Grüne) nach. Hier gebe es ein Arrangement, erläutert Seidel: In zwei Jahren, wenn der kleinere Sohn schulpflichtig werde, stehe diese Entscheidung zum Umzug an. "Dann ist klar, ob ich zu Weiden passe und Weiden zu mir."