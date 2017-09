Zerstören Gentechnik, industrielle Agrarproduktion und Massentierhaltung allmählich unsere Lebensgrundlagen? Ein Dokumentarfilm regt zu Diskussionen über gift- und gentechnikfreie Landwirtschaft an.

Der Film lief am Mittwochabend im Neue-Welt-Kinocenter bei einem Themenabend über Landwirtschaft. "Code of Survival" von Bertram Verhaag stellt erfolgreiche Projekte der biologischen Landwirtschaft sowie Großplantagen vor, auf denen massiv Gentechnik und chemische Unkrautvernichtung zum Einsatz kommen.Er diente als thematische Vorlage zur Diskussion über gift- und gentechnikfreie Landwirtschaft, zu der die Grünen eingeladen hatten. Im Film werden drei Projekte der biologisch-dynamischen Landwirtschaft aus Indien, Ägypten und Deutschland gezeigt. Ihnen wurden Bilder und Interviews aus US-Großplantagen gegenübergestellt.Eine alte Indianerweisheit stand am Schluss des Films: "Der weiße Mensch wird vor vollen Tellern verhungern." Die industrielle Agrarproduktion lauge die Böden aus, die Nährstoffe in den Pflanzen nehmen ab. "Tiere, die wählen können, fressen keinen Genmais", hieß es in dem Streifen. Aufgezeigt wurde auch der Kreislauf, beginnend beim Chemieeinsatz, Antibiotikaeinsatz bei Tieren und neuen Krankheitsbildern bei Menschen, die zu immer neuem Arzneimittelbedarf führe. Nicht umsonst seien die marktbestimmenden Großkonzerne immer Düngemittelproduzenten und Arzneimittelanbieter gleichzeitig. Und wiederholt ging es im Film um die Schaffung und Erhaltung des natürlichen Bodens in der Landwirtschaft. An der anschließenden Diskussionsrunde nahmen auch Sigi Hagl, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und die Bundestagskandidatin der Partei, Gisela Helgath, teil. Beeindruckt vom Filmgeschehen gab es niemanden, der sich ausdrücklich gegen den Bio-Landbau aussprach. Dass den Kindern ein zerstörtes Ökosystem übergeben werde, befürchtete Joseph Schmidt, Biobauer und Vorstandsmitglied des Biolandverbandes Bayern. Werner Reinl, Vorstand der Fair-Good eG, sagte: "Es ist in Ordnung, wenn man mit dem biologischen Anbau anfängt, aber man wird nicht von heute auf morgen alles umstellen können." Reinl wünschte sich das Engagement, wie es die Anhänger biologischer Landwirtschaft zeigen, auch im konventionellen Anbau. Alle Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass die Ausbildungsinhalte für die landwirtschaftlichen Berufe sehr stark auf die konventionelle Landwirtschaft ausgerichtet seien. Moderatorin war Agnes Scharnetzky. Sie begrüßte auch die bayerische Honigprinzessin Doris Grünbauer.