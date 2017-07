Tatort Cyberspace: längst keine unendliche Weiten mehr, das mobile Büro ist oft in der Hosentasche, die Attacke auf das mobile Online-Banking kann teuer werden. Dagegen rüstet Bayern mit einer eigenen Behörde auf: dem Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI).

Schutz für Bayern-Server

Zur Einstimmung ein Krimi über den Beamer - bedrohliche Musik, eingespielte Grafiken, die die Bedrohungslage illustrieren. 600 Millionen Schadprogramme sind im Umlauf, der wirtschaftliche Schaden allein in Deutschland liegt bei geschätzten 50 Milliarden Euro jährlich, in der EU bei 200 Milliarden, weltweit bei 450 Milliarden. Der Eindruck: Die Cyber-Gangster rüsten auf, da muss der Freistaat auf der virtuellen Hut sein.Bei der IT-Sicherheitskonferenz in der Weidener Max-Reger-Halle konnten sich Vertreter von Behörden, Kommunen, (Hoch-) Schulen und Unternehmen über die Gefährdungslage und die IT-Strategie des Freistaats informieren.Erwartet wurde eigentlich der "CIO Bayerns", der Chief Information Officer, Staatsminister Markus Söder, wie Albert Füracker scherzte. Stattdessen durfte sich dessen rechte Hand auch noch als IT-Experte profilieren: Sie "müssen mit mir vorlieb nehmen" entschuldigt der CSU-Bezirksvorsitzende den Chef, "das ist auch für den Staatssekretär schwierig", ergänzt er launig, "das ist halt so, wir sind da jetzt eine Schicksalsgemeinschaft." Das Publikum ist amüsiert, der Oberpfälzer legt los. Und wie alles aus dem Superheimatfinanzministerium Söder soll auch die neue Errungenschaft ein Superlativ werden."Wir werden in Bayern eine europäische Hochburg für Sicherheit werden", lässt Füracker das Signé der geplanten Staatscyber-Cops schon im Vorfeld neonhell erstrahlen. Schließlich gelte es auf dem Bayern-Server hochsensible Daten mit 5,6 Millionen Steuerfällen, intimen Krankendaten oder brisanten Akten der Justiz zu schützen: "Aus der Kombination dieser Daten kann man hochproblematische Persönlichkeitsprofile erstellen."300 000 PC-Arbeitsplätze seien schon jetzt im vereinten Bayern-Netz zu schützen, unter dessen Dach sich alle Staatsbehörden, die Landkreise und viele Kommunen schutzsuchend versammeln. "40 000 lautlose Angriffsversuche verzeichnen wir täglich", hält der Staatssekretär das auch für dringend geboten. "99 Prozent davon prallen automatisch ab, zwei lösen Sicherheitsmaßnahmen aus."Das neue Landesamt soll diverse Aufgaben in einem Kompetenzzentrum in Nürnberg bündeln - als erstes Bundesland organisiere man diese Prozesse in einer eigenständigen Behörde: "Ich möchte mich in diesem sensiblen Bereich nicht ausschließlich auf andere verlassen", erklärt Füracker. Der Mietvertrag sei unterschrieben, bis 2020 soll das Mitarbeiterteam schrittweise auf 220 kluge Köpfe ausgebaut werden. "15 Millionen Euro sind dafür im Doppelhaushalt vorgesehen." IT-Sicherheit koste Geld, aber vermutlich weniger, als wenn nach einem Angriff hinterher repariert werden müsse.Man sei gerade dabei, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, die Behörde sei in erster Lesung im Landtag behandelt worden. Bis Herbst 2017 soll die Immobilie übergeben werden. "Wir starten mit einem Kernteam von 50 bis 90 Mitarbeitern", sagt Füracker, "jährlich kommen weitere 55 dazu."Die Aufgaben des LSI, das das Internet für Bürger, Unternehmen und kleinere Kommunen sicherer machen möchte, erläutert anschließend Daniel Kieffel, Leiter des Referats 77:Schutz der Infrastruktur: Eine Anti-Hacker-Einheit, die von derzeit 8 auf 20 Mitarbeiter ausgebaut werden soll, sei für Gefahrenabwehr zuständig und im Ernstfall als IT-Feuerwehr vor Ort einsetzbar.Analyse und Prävention: Ziel sei es, Risiken zu reduzieren, die Reaktionsgeschwindigkeit im Ernstfall zu optimieren, um angegriffene Infrastruktur schnellstmöglich wiederherzustellen - in Zusammenarbeit mit Hochschulen und der Sicherheitsbranche.Informieren und beraten: Bürger sollen sensibilisiert werden, damit der mündige IT-Nutzer selbst Verantwortung übernehmen könne.Nationale und internationale digitale Allianzen: Das LSI verstehe sich als föderale Ergänzung des Bundesamtes für Sicherheit in Informationstechnik (BSI). Das Interesse anderer Länder an dem Modell sei sehr hoch.