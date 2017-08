In sechs Wochen ist Bundestagswahl. Während die Stadt Weiden immer noch Wahlhelfer sucht, stehen in den Kommunen im Landkreis längst die Wahlteams. Umsonst muss das Ehrenamt aber niemand ausüben.

Umfangreiche Schulung

Anmeldung im Netz

Muster-Stimmzettel im Internet Kreiswahlleiter Hermann Hubmann hat den Druck der knapp 198 000 Stimmzettel für den Wahlkreis 235 Weiden veranlasst. Die Stadt Weiden beschafft damit auch die Stimmzettel für alle Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth.



Nach den Vorgaben des Bayerischen Landeswahlleiters wurde für die Herstellung der Stimmzettel mattes Umweltschutzpapier mit einer Opazität von 98 Prozent verwendet. Damit ist ausgeschlossen, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch den Wähler Dritte erkennen können, wie gewählt wurde (Schutz des Wählergeheimnisses).



Die Reihenfolge der Kreiswahlvorschläge richtet sich nach der Reihenfolge der Landeslisten von Parteien, die sich wiederum an der Zahl der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2013 orientiert. Weitere Kreiswahlvorschläge von parteilosen Bewerbern schließen sich in alphabetischer Reihenfolge ihrer Kennwörter an.



CSU, SPD, Grüne und FDP erhielten gemäß ihrem Stärkeverhältnis bei der Wahl 2013 die Ordnungszahlen 1 bis 4. Die Linke, Freie Wähler, ÖDP und BP wurden die Ordnungsziffern 6, 7, 9 und 10 zugesprochen. Die parteifreien Bewerber Karl Schmid und Konrad Dippel befinden sich im Anschluss an alle Parteien an Position 22 und 23.



Ein Muster-Stimmzettel steht auf der städtischen Homepage zur Ansicht bereit. (ms)

Weiden/Neustadt. Thomas Wührl, Wahlsachbearbeiter im Weidener Rathaus, rechnet heuer mit mindestens 10 000 Briefwählern. Daher wurden zusätzlich zwei Wahllokale eingerichtet. Das ergibt 14 Briefwahl- und 40 Urnenlokale. So werden am Sonntag, 24. September, etwa 450 Helfer benötigt.Wührl und seine Mitstreiter Martin Oppitz und Georg Forster planen pro Wahllokal mit acht bis zehn Freiwilligen. Diese arbeiten in zwei Schichten: von 8 bis 13 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Der Vorteil: Wenn jemand ausfällt, ist immer einer als Reserve in der Hinterhand.Den Großteil der Helfer stellen die Stadtverwaltung und die Stadtwerke. Aber auch die Parteien schicken ihre Leute, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie in den Vorjahren. Nicht zufrieden ist Oppitz mit den Ehrenamtlichen, die sich aus den Behörden wie Finanzamt, Gericht oder Polizei melden. "Da könnten schon mehr kommen." Schließlich seien das Leute, die mit Verwaltungsvorgängen vertraut sind. Wegen des bevorstehenden Wahlmarathons - heuer Bundestagswahl, 2018 Landtags- und Bezirkswahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl und 2021 schon wieder Bundestagswahl - ist man im Weidener Rathaus bestrebt, einen festen Stamm an Wahlhelfern aufzubauen. "Keiner wird abgelehnt", versichert Oppitz.Schon ein 16-Jähriger kann als Stimmzettelverteiler eingesetzt werden. Er sei nicht Mitglied des Wahlvorstands und müsse dann abends bei der Auszählung auch nicht mehr dabei sein. Der Jugendliche bekommt wie die übrigen Wahlhelfer 25 Euro Erfrischungsgeld. Wührl: "Das ist ein schönes Taschengeld."Erstmals hat die Stadt das Erfrischungsgeld für die 54 Wahlvorsteher auf 50 Euro erhöht. Sie bekommen das Doppelte, "weil sie eine besondere Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl haben", argumentiert Wührl. "Das sind Teamleiter und unsere Ansprechpartner, wenn zum Beispiel eine Unterschrift fehlt." Sämtliche Wahlvorsteher sind bereits fix. "Darunter sind auch junge Leute, die wir überzeugen konnten", verrät Wührl. Ein Wahlhelfer muss nicht unbedingt in Weiden wohnen. Theoretisch kann er auch aus Lübeck oder Garmisch-Partenkirchen kommen.Aber gerade die Anhebung der Entlohnung scheint für Ärger gesorgt zuhaben. Wie zu hören war, haben etliche Mitarbeiter im Rathaus, die in den vergangenen Jahren bei der Wahl gerne mitgeholfen haben, diesmal dankend abgelehnt. Sie finden die Staffelung ungerecht.Am Mittwoch, 20. September, werden alle Wahlvorsteher, Schriftführer und deren Stellvertreter zur Schulung eingeladen. Dabei geht es etwa um den Schutz des Wahlgeheimnisses, die Beachtung des Geheimhaltungsgebots, die unparteiische, neutrale Aufgabenwahrnehmung oder die Kontrolle der Bannmeile am Abstimmungstag. Außerdem erhalten sie ein Skript, in dem der Ablauf der Wahl genau erörtert wird. Besprochen wird auch, wie mit zweifelhaften Stimmzetteln umzugehen ist. Diese bedürfen eines Beschlusses des Wahlvorstands.Was passiert, wenn sich nicht genügend freiwillige Wahlhelfer melden? Dann kann die Stadt per Bescheid geeignete Personen zwangsverpflichten. "Aber das war bisher nicht erforderlich", ist Wührl optimistisch. Er und vier weitere Mitarbeiter sind am Wahltag ab 7 Uhr im Rathaus und Ansprechpartner für die 65 Kommunen im Wahlkreis, inklusive Weiden.Erstmals können sich Wahlhelfer per Internet anmelden und auch gleich Wünsche äußern, wie und wann sie eingesetzt werden wollen. Auf der Homepage der Stadtverwaltung finden Interessierte ein Online-Formular. Aber auch telefonische Meldungen nehmen Martin Oppitz und Georg Forster unter 813314 und 811202 entgegen. Eine weitere Möglichkeit besteht per E-Mail unter wahlen@weiden.de.Die Städte und Gemeinden im Landkreis Neustadt haben in der Regel keine Probleme bei der Rekrutierung ihrer Wahlhelfer. "Bei uns übernehmen diese Aufgabe in erster Linie die Gemeinderäte und Parteien", berichtet der Irchenriether Bürgermeister Josef Hammer. Das Erfrischungsgeld ist für alle 20 Helfer gleich: Jeder erhält 25 Euro. Erstmals sei ein Neubürger dabei. Er habe schon im Vorjahr seine Mithilfe angeboten. "Er ist schon eingeteilt", sagt Hammer. Für die knapp 1000 Wahlberechtigen werde ein Urnen- und ein Briefwahlbezirk eingerichtet. 25 Euro zahlen auch die übrigen VG-Mitgliedsgemeinden Schirmitz und Bechtsrieth.Das Rathaus in der Kreisstadt kann wieder auf den bewährten Helferstab zurückgreifen. Geschäftsleiter Peter Forster weiß von 60 Männern und Frauen, die in drei Briefwahl- und fünf Urnenwahllokalen Demokratie live erleben. In Neustadt/WN kassieren alle einheitlich 35 Euro.